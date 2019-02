Culture Concours de la correspondance, semaine 18: Dernière ligne droite





Un dernier conseil à propos de la lettre de Mario. Puisqu’il vous a été demandé de poursuivre la rédaction d’une lettre inachevée…



Mario, s’est-il retrouvé à l’abri sous une avalanche de bougainvilliers ? État-il serein en rédigeant les premières lignes ? Interrogeons-nous sur les émotions de Mario : une recherche émotionnelle plus que contextuelle est un exercice qui s’effectue dans la durée…



« L’émotion est un grand mouvement de l’âme » écrit François Lelord et Christophe André dans l’ouvrage "La force de l’émotion". Pour les deux auteurs : « Les émotions façonnent notre personnalité ».



Pour la rédaction de cette lettre : prenez des notes sur les émotions, les vôtres sont primordiales, mais aussi celles des autres.. Rien de mieux que nos propres expériences et situations vécues. Et pourquoi pas celles de vos proches ou autres qui ont vécu dans des conditions particulières… Les ressentis, les impressions sont des descriptions essentielles dans une telle lettre. Ne l’oubliez pas : la meilleure source d’inspiration reste votre expérience avant tout.



PRINCIPE

Une lettre retrouvée près de sa dépouille sous des bougainvilliers. Il tenait dans une main une petite Vierge Noire. La lettre commence ainsi.



Je suis Mario. J’avais 13 ans. Je vivais heureux dans mon village là-bas. J’ai été capturé par des hommes méchants. Je suis arrivé à Bourbon au fond d’un navire qu’ils appellent négrier…

J’entends des chiens aboyer, les chasseurs sont à ma recherche. Il faut que je vous raconte….

--

Informations et règlement :

