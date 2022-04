A la Une .. Concours de la correspondance : les gagnants

Par Gilette Aho - Publié le Samedi 2 Avril 2022 à 20:55





Deux belles lettres adressées à Charles Baudelaire à la suite de son questionnement à propos des femmes de La Réunion.



Deux lettres parmi les six finalistes. Ces missives nous les avons mises en page. Nous les exposons sur notre site en suivant ce lien



Notre flânerie aux côtés de Baudelaire à Salazie se poursuit.



Rappelez-vous il y a 180 ans, à peine 20 ans, ce poète révolté engrangeait ses premières impressions poétiques lors d’un premier voyage sur « les mers du sud ». Le périple s’arrêtera à Bourbon. Il séjournera une quarantaine de jours avant de regagner la métropole. Il a laissé dans ses centaines de poèmes les traces de ce long voyage de jeunesse. Un voyage qui l’a marqué tout au long de son incarnation.



Nous poursuivons notre récréation de souvenance avec un concours de poésie.



Dans le cadre du Printemps des Poètes, nous vous proposons d’écrire un poème. Les adultes, les jeunes, les enfants, les classes sont invités à y participer. La seule obligation ? Que vos écrits contiennent les mots suivants : Baudelaire – Salazie – Mare à Citrons – Dorothée – Ephémère. Un des cinq mots ou pourquoi pas les cinq ?



