Concours de la correspondance: Semaine onze

Depuis deux semaines, des conseils sont donnés pour débuter l’écriture d’une lettre à Leconte de Lisle. Destiné à celles et ceux qui souhaitent aller plus loin dans la rédaction d’un texte, d’un manuscrit, Michelle Fayet, experte en communication écrite a publié bon nombre d’ouvrages sur son thème de prédilection."Rédiger sans complexes" aux éditions Eyrolles est l’un des meilleurs. L’ouvrage n’est pas destiné aux élèves mais plutôt aux adultes qui souhaitent perfectionner leur style, trouver une méthodologie, choisir un thème… Bref, un livre qui séduira les amateurs qui ont pris depuis peu le chemin de l’écriture.Bien sûr, il existe d’autres ouvrages comme: "Ecrire pour les nuls", la fameuse édition jaune et noire qui elle aussi propose des chapitres complets autour de ce thème cher aux passionnés de la plume.L’auteur, Gilles Guilleron est professeur agrégé de lettres moderne. Il a rédigé lui aussi différents livres sur les expressions populaires, les proverbes, les haïkus et aussi un petit livre sur les gros mots. Au-delà de l’histoire de l’écriture qui débute l’ouvrage, il existe divers chapitres consacrés aux outils, aux ateliers d’écriture ainsi que les secrets des grands auteurs.Ces deux ouvrages se complètent pleinement. Et sans frais, vous pouvez acquérir ces livres, grâce au… téléchargement gratuit. Voici les deux liens pour les livres cités : le premier et le deuxième Et le principe du concours est simple :Dans la grisaille parisienne, le poète réunionnais Charles Leconte de Lisle devenu Académicien, se promène dans les jardins du Luxembourg. Il entend un badaud s’exclamer: "oh La Réunion, lé pu comme avant!" .Fort surpris par ce ouï-dire, il s’interroge et vous écrit. "Comment ça 'La Réunion, lé pu comme avant?' Et les lieux de mon enfance, de ma jeunesse? Et les créoles comment sont-ils aujourd'hui?"Vous commencerez votre lettre ainsi :"Monsieur Leconte de Lisle,J’ai sillonné l’île, si chère à votre cœur…"