Culture Concours de la correspondance: Semaine cinq



....Il est toujours délicat de parler de soi avec toute la modestie désirable, et bien que je ne sois pas de ceux qui s'illusionnent volontiers sur eux-mêmes, j'éprouve une certaine appréhension dès qu'il s'agit de me mettre en scène. Cependant, le peu que je puisse vous dire étant presque impersonnel, je m'empresse de tenir la promesse que je vous ai faite. Ceci pourrait s'intituler : Comment la Poésie s'éveille dans l'esprit et le cœur d'un enfant de quinze ans ?



C'est tout d'abord grâce au hasard heureux d'être né dans un pays merveilleusement beau et à moitié sauvage, riche de végétations étranges, sous un ciel éblouissant, et surtout grâce à cet éternel premier amour, fait de désirs vagues et de timidités délicieuses. Cette sensibilité naissante d'un cœur et d'un corps vierges, attendrie par le sentiment inné de la nature, a suffi pour créer le poète que je suis devenu. Si peu qu'il soit.



La solitude d'une jeunesse privée de sympathies intellectuelles, l'immensité et la plainte incessante de la mer, le calme splendide de nos nuits, les rêves d'un cœur gonflé de tendresse, forcément silencieuses, ont fait croire longtemps que j'étais indifférent, et même étranger aux émotions que tous ont plus ou moins ressenties, quant au contraire j'étouffais du besoin de me répandre en larmes passionnées...



Extrait de la lettre de Leconte de Lisle rédigée un an avant sa mort ; sa lettre était accompagnée de différentes notes destinées à l'écriture de sa biographie.





Voilà, à travers sa dernière missive, Leconte de Lisle nous offre un aperçu de son île natale....



Et le principe du concours est simple.



Dans la grisaille parisienne, le poète réunionnais Charles Leconte de Lisle devenu Académicien, se promène dans les jardins du Luxembourg. Il entend un badaud s'exclamer : « oh La Réunion, lé pu comme avant ! ». Fort surpris par ce ouï-dire, il s'interroge et vous écrit. "Comment ça : La Réunion, lé pu comme avant ? Et les lieux de mon enfance, de ma jeunesse ? Et les créoles comment sont-ils aujourd'hui ?





Vous commencerez votre lettre ainsi :



Monsieur Leconte de Lisle,

J'ai sillonné l'île, si chère à votre cœur...



Rendez-vous sur notre site pour le règlement et à vos plumes !



