Concours de la correspondance : Semaine 8

Comment rédiger une missive, une lettre à l’homme du passé dont l’engagement profond et passionné au mouvement romantique nous a transmis un patrimoine littéraire incomparable ? Lui qui aimait toutes discussions autour de la politique et de la religion. Lui qui nous a laissé bon nombre de messages universels au fil des pages. Leconte De Lisle : le poète impossible vivait en marge de son existence. Saurez-vous rédiger une réponse à sa question.



Cette semaine, nous reprenons les conseils des gagnants des précédentes éditions du concours de la correspondance. Comment ont-ils réussi à s’imprégner de l’atmosphère de l’époque ? Pour Georges Lazarre (gagnant édition lettre à Mme Desbassayns) : « ce fut une épreuve de mettre des mots, des phrases sur une page blanche » mais il poursuit « qu’il a su trouver la musicalité des mots pour rendre hommage à nos aïeuls ». Quant à Anna Morel (gagnante catégorie lycéenne édition lettre à Mme Desbassayns) « J’ai beaucoup aimé faire le lien entre le passé et aujourd’hui, et aussi ce que l’histoire a retenu d’un personnage de La Réunion ». Pour Delphine Lévy (gagnante de la seconde édition « je me suis projetée dans la vie de ce jeune adolescent arraché à sa terre et qui s’est tourné vers la foi »…



Trouver la musicalité des mots, faire le lien entre le passe et aujourd’hui, se projeter dans la vie de l’autre, voici trois pistes à étudier et (surtout) à méditer avant d’entamer l’écriture de votre lettre à Leconte De Lisle.



Et le principe du concours est simple.



Dans la grisaille parisienne, le poète réunionnais Charles Leconte de Lisle devenu Académicien, se promène dans les jardins du Luxembourg. Il entend un badaud s’exclamer : « oh La Réunion, lé pu comme avant ! ».Fort surpris par ce ouï-dire, il s’interroge et vous écrit. "Comment ça : La Réunion, lé pu comme avant ? Et les lieux de mon enfance, de ma jeunesse ? Et les créoles comment sont-ils aujourd'hui ?



Vous commencerez votre lettre ainsi :



Monsieur Leconte de Lisle,

J’ai sillonné l’île, si chère à votre cœur…



Rendez-vous sur notre site pour le règlement et à vos plumes !

http://aparmedia.wixsite.com/appel