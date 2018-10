Culture Concours de la correspondance : Semaine 2





CONSEIL 1 : Prenez votre temps. Notez bien que l’amorce de la lettre a été écrite par Mario. D’après vous que voulait-il transmettre en laissant cette missive ? A qui et pourquoi voulait-il laisser une trace de lui ? Avait-il une famille ? Pouvait-il avoir des amis ? La légende raconte que les esclaves s’étaient engagés dans la religion de force ou de gré ? Que peut-on écrire dans un ultime message ?



CONSEIL 2 : Et si vous alliez faire un tour à la Vierge Noire, fameux site où la légende de Mario a pris naissance. Et si c’était vrai ? Et même si ce n’est pas vrai ? Il y a plus de 170 ans, était-il possible qu’un jeune esclave devienne « un marron » et s’échoue là où son destin s’achève ? Pourquoi priait-il à cet endroit ? Inspirez-vous de ce lieu chargé d’histoire.



CONSEIL 3 : D’après vous qu’est ce qui fait la force de cette légende ? L’histoire de Mario ? La Vierge Noire présente ? Le cadre ombragé des lieux ? Les pèlerinages qui s’y déroulent ? Mario vivait-il loin de ce site ? Quel âge devait-il avoir ? Imprégnez-vous de la douceur du coin et laissez l’inspiration venir…



Lorsque vous aurez répondu à ces questions (noir sur blanc) une phrase voire plusieurs phrases à chaque question, vous verrez, il sera très facile de composer votre texte. Pour donner de l’originalité, une amplitude à votre lettre, relisez-là sur plusieurs jours ou semaines (vous avez du temps !) N’oubliez pas que vous êtes Mario, en état d’esclave, pas loin d’être rattrapé par des chasseurs… et vous ne savez pas que votre vie va s’achever sous les bougainvilliers…



PRINCIPE



Une lettre retrouvée près de sa dépouille sous des bougainvilliers. Il tenait dans une main une petite Vierge Noire. La lettre commence ainsi :

Je suis Mario. J’avais 13 ans. Je vivais heureux dans mon village là-bas. J’ai été capturé par des hommes méchants. Je suis arrivé à Bourbon au fond d’un navire qu’ils appellent négrier… J’entends des chiens aboyer, les chasseurs sont à ma recherche. Il faut que je vous raconte….



Informations et règlement :

http://aparmedia.wixsite.com/appel Comment mettre toutes les chances de votre côté et réussir la rédaction de la lettre de Mario ? Eh oui, pour la deuxième édition du concours de la correspondance, l’association pour promouvoir l’écriture et la lecture vous propose quelques astuces, des conseils afin de mettre tous les atouts au bout de votre plume :Prenez votre temps. Notez bien que l’amorce de la lettre a été écrite par Mario. D’après vous que voulait-il transmettre en laissant cette missive ? A qui et pourquoi voulait-il laisser une trace de lui ? Avait-il une famille ? Pouvait-il avoir des amis ? La légende raconte que les esclaves s’étaient engagés dans la religion de force ou de gré ? Que peut-on écrire dans un ultime message ?Et si vous alliez faire un tour à la Vierge Noire, fameux site où la légende de Mario a pris naissance. Et si c’était vrai ? Et même si ce n’est pas vrai ? Il y a plus de 170 ans, était-il possible qu’un jeune esclave devienne « un marron » et s’échoue là où son destin s’achève ? Pourquoi priait-il à cet endroit ? Inspirez-vous de ce lieu chargé d’histoire.D’après vous qu’est ce qui fait la force de cette légende ? L’histoire de Mario ? La Vierge Noire présente ? Le cadre ombragé des lieux ? Les pèlerinages qui s’y déroulent ? Mario vivait-il loin de ce site ? Quel âge devait-il avoir ? Imprégnez-vous de la douceur du coin et laissez l’inspiration venir…Lorsque vous aurez répondu à ces questions (noir sur blanc) une phrase voire plusieurs phrases à chaque question, vous verrez, il sera très facile de composer votre texte. Pour donner de l’originalité, une amplitude à votre lettre, relisez-là sur plusieurs jours ou semaines (vous avez du temps !) N’oubliez pas que vous êtes Mario, en état d’esclave, pas loin d’être rattrapé par des chasseurs… et vous ne savez pas que votre vie va s’achever sous les bougainvilliers…Une lettre retrouvée près de sa dépouille sous des bougainvilliers. Il tenait dans une main une petite Vierge Noire. La lettre commence ainsi :Je suis Mario. J’avais 13 ans. Je vivais heureux dans mon village là-bas. J’ai été capturé par des hommes méchants. Je suis arrivé à Bourbon au fond d’un navire qu’ils appellent négrier… J’entends des chiens aboyer, les chasseurs sont à ma recherche. Il faut que je vous raconte…. Gilette Aho Lu 338 fois





Dans la même rubrique : < > Maitre Gims rencontre ses fans autour de la piscine de l'Akoya THE SERENA TALK SHOW : Les femmes indépendantes