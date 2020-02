A la Une ... Concours de la correspondance : Semaine 22



Septembre 1977 fut une date mémorable pour les passionnés de Leconte de Lisle : le retour au pays de ses cendres plus d'un siècle après sa mort. Le poète avait-il décidé de son vivant d'être enterré sur sa terre natale ? Quelques amateurs de littérature pensent que oui. A travers deux poèmes : Le manchy et Si l'aurore (dont voici deux extraits)Le manchy……Maintenant, dans le sable aride de nos grèves,Sous les chiendents, au bruit des mers,Tu reposes parmi les morts qui me sont chers,Ô charme de mes premiers rêves !Si l'aurore……Que ne puis-je, couché sous le chiendent amer,Chair inerte, vouée au temps qui la dévore,M'engloutir dans la nuit, qui n'aura point d'aurore,Au grondement immense et morne de la merLeconte de Lisle aurait laissé entendre dans ses quelques vers son désir d'être enterré à La Réunion ? "Le manchy" est l'éloge fait à son cousine dont il était amoureux les quelques vers du poème "si l'aurore" vantent son amour éternel pour La Réunion132 ans après sa mort : La Réunion a organisé le rapatriement de la dépouille de Leconte de Lisle : l'organisation a été menée par des écrivains et quelques élus. Le cercueil a été recouvert du drapeau tricolore et les honneurs lui ont été rendus. Saint- Paul a déployé une chapelle ardente avec de le conduire au cimetière marin.Le savoir là, ici, à La Réunion sur ses terres : une manière pour les vivants de lier le nom de Leconte de Lisle à son ile natale. Une attache fidèle et intime dédiée aux générations à venir…Et le principe du concours est simple.Dans la grisaille parisienne, le poète réunionnais Charles Leconte de Lisle devenu Académicien, se promène dans les jardins du Luxembourg. Il entend un badaud s'exclamer : « oh La Réunion, lé pu comme avant ! ».Fort surpris par ce ouï-dire, il s'interroge et vous écrit. "Comment ça : La Réunion, lé pu comme avant ? Et les lieux de mon enfance, de ma jeunesse ? Et les créoles comment sont-ils aujourd'hui ?Vous commencerez votre lettre ainsi :Monsieur Leconte de Lisle,J'ai sillonné l'île, si chère à votre cœur…Informations et règlement : http://aparmedia.wixsite.com/appel







