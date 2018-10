Culture Concours de la correspondance : Semaine 1





Comme pour mieux s’impliquer dans l’actualité, le thème de la lettre de l’année 2018/2019 s’inscrit dans la célébration des 170 ans de l’abolition de l’esclavage à La Réunion.



Le temps de la rédaction d’une lettre : une heure ? un jour ? Un mois ? il est question de se glisser dans la peau d’un esclave. Vous mettez des mots sur le quotidien, les émotions de Mario. Ce jeune esclave dont la légende nous a ramené une fin de vie presque miraculeuse.



Un premier conseil : trouver son inspiration… Où ? Dans les livres ! Par exemple celui de Christiane Taubira : L’esclavage raconté à ma fille (éd.PH. REY). Elle évoque avec toute sa conviction, sa richesse des mots « les souffrances et les révoltes des peuples victimes de l’esclavage ». (dixit l’éditeur)



Deux citations résument à elles seules une période passée (et dépassée ?) celle de l’esclavage :



« Une histoire de violence et de beauté. Il se peut que la beauté l'emporte. »

« La France, qui fut esclavagiste avant d’être abolitionniste, patrie des droits de l’homme ternie par les ombres et les « misères des Lumières », redonnera éclat et grandeur à son prestige aux yeux du monde en s’inclinant la première devant la mémoire des victimes de ce crime orphelin. »



Un autre ouvrage nous plonge dans la véritable histoire de La Réunion celui de Daniel Vaxellaire : Chasseur de noirs (éditions Flammarion). Très facile à lire. Le narrateur : Guillaume Brancher nous nous fait pénétrer dans les conditions de vie qui furent celles de Mario.



Le livre commence ainsi :



Je me nomme Guillaume Brancher, fils d'Alexandre Brancher, colon de l'île Bourbon, et de Marie Mirel. J'ai vingt-cinq ans et je sais que je vais mourir.



L’inspiration vient aussi dans les réponses à quelques questions posées : Quelle vie a pu traverser Mario ? Pourquoi a-t-il décidé de s’enfuir du domaine où il travaillait ? Comment occupait-il ses moments de liberté ?



Bonne lecture et bon travail à tous.



PRINCIPE



Une lettre retrouvée près de sa dépouille sous des bougainvilliers. Il tenait dans une main une petite Vierge Noire. La lettre commence ainsi :



Je suis Mario. J’avais 13 ans. Je vivais heureux dans mon village là-bas. J’ai été capturé par des hommes méchants. Je suis arrivé à Bourbon au fond d’un navire qu’ils appellent négrier… J’entends des chiens aboyer, les chasseurs sont à ma recherche. Il faut que je vous raconte….



