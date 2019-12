Culture Concours de la correspondance : Semaine 16





Au-delà de sa première mission : proposer toutes sortes d’ouvrages à tous les publics, BD, littérature, livres pratiques, scientifiques ainsi que les effets scolaires, la librairie Gérard accompagne bon nombre d’associations et d’enseignants de La Réunion.



Parallèlement, elle se fait un devoir de soutenir les auteurs, les écrivains bref : le livre ! qu’il soit d’ici ou d’ailleurs, la librairie Gérard offre aux éditeurs (et par là-même à ses auteurs) un espace régulier de dédicaces. Tout en valorisant les écrivains en herbe autoédités.



Chaque semaine, une animation s’y déroule ! Le livre péi possède un bel espace au cœur de la libraire et pour cause : chaque année plusieurs dizaines d’ouvrages font un escale obligé par ces rayons !



Pour les fêtes de fin d’année, la librairie Gérard propose à ses lecteurs de réaliser « un voyage culinaire entre Orient et Occident : un grand voyage gastronomique en découvrant la cuisine de Downton Abbey et le goût de l’Afrique ou du Japon gourmand, sans oublier la Turquie mais surtout la boulangerie des pays nordiques »



Si en Islande il ait une tradition appelée Jolabokaflod « ou l’inondation de livres à Noël ». Pourquoi ne pas faire de même à La Réunion ? Les rayons de la librairie Gérard sont une occasion de s’y promener pendant quelques heures et offrir la lecture en cadeau !



Et pourquoi pas un ouvrage sur les poètes réunionnais ? Un ouvrage absolument nécessaire avant de vous lancer dans l’écriture d’une lettre à Leconte de Lisle.



Principe du concours :

Dans la grisaille parisienne, le poète réunionnais Charles Leconte de Lisle devenu Académicien, se promène dans les jardins du Luxembourg. Il entend un badaud s’exclamer : « oh La Réunion, lé pu comme avant ! ».Fort surpris par ce ouï-dire, il s’interroge et vous écrit. "Comment ça : La Réunion, lé pu comme avant ? Et les lieux de mon enfance, de ma jeunesse ? Et les créoles comment sont-ils aujourd'hui ?



Vous commencerez votre lettre ainsi :



Monsieur Leconte de Lisle,

J’ai sillonné l’île, si chère à votre cœur…



Rendez-vous sur notre site pour le règlement et à vos plumes !

