Culture Concours de la correspondance : Semaine 10





Ça y est ! La semaine dernière vous avez vaincu le stress de la page blanche. Comment ? En mettant noir sur blanc questions et réponses à propos de votre réponse à Leconte de Lisle.



Cette semaine, cours de broderie des mots !



Kézaco ?



Vous allez broder les phrases que vous avez récupérées lors de vos questions réponses. Exemple : Vous avez envie de dire à votre correspondant, en l’occurrence, Leconte de Lisle que : La Réunion est magnifique, verdoyante… Il y a plusieurs façons d’écrire cette phrase ! Faites appel à votre imaginaire, non pas dans le son : La Réunion lé magnifïïïïïïïïque comme dirait Christina, faites appel à votre imaginaire littéraire : attention vous répondez à un poète : donnez un autre mot aux couleurs de La Réunion. En décrivant une des facettes de l’île que vous appréciez n’hésitez pas à recourir au dictionnaire de synonymes. Soit-dit en passant sur la toile le site



Repassez phrase par phrase. Coupez, allongez, coloriez, rajoutez s’il y a lieu des verbes, adjectifs et autres… Ensuite vous allez alléger vos phrases.



Exemple : La Réunion est un lieu paisible et accueillant.



Mieux vaut écrire :



La Réunion se révèle un lieu pacifique ? serein ? limpide ? hospitalier à vous de choisir…



Attention aux relatives ! Exemple : Entends-tu le chant de la rivière qui se plaint de ton absence ?

Entends-tu le chant de la rivière ? Elle se plaint de ton absence…

Comment éviter la monotonie phrastique : voici quatre exemples : Il se promène souvent en contemplant les étoiles (phrase déclarative)

Se promène-t-il souvent en contemplant les étoiles ? (phrase interrogative)

Il se promène vous en contemplant les étoiles ! (phrase exclamative)

Promène-toi en contemplant les étoiles (phrase impérative)

Et les multiples phrases défraichies, nettoyées, limées et ornées de fil d’or (votre imagination) attireront l’attention des membres du jury du concours de la correspondance, troisième édition !









Et le principe du concours est simple.

Dans la grisaille parisienne, le poète réunionnais Charles Leconte de Lisle devenu Académicien, se promène dans les jardins du Luxembourg. Il entend un badaud s’exclamer : « oh La Réunion, lé pu comme avant ! ».Fort surpris par ce ouï-dire, il s’interroge et vous écrit. "Comment ça : La Réunion, lé pu comme avant ? Et les lieux de mon enfance, de ma jeunesse ? Et les créoles comment sont-ils aujourd'hui ?





Vous commencerez votre lettre ainsi :



Monsieur Leconte de Lisle,

J’ai sillonné l’île, si chère à votre cœur…



Rendez-vous sur notre site pour le règlement et à vos plumes !

