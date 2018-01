A la Une ... Concours de la correspondance: Il est encore temps de participer JOUR J MOINS 42 ! Pour poster votre lettre à Madame Desbassayns ! Ce concours de la correspondance ouverte depuis le 15 novembre dernier est destiné aux amateurs d’écriture… Les partenaires de cette action culturelle ainsi que les membres du jury sont impatients de lire ce que vous avez à dire à ce personnage lié à l’histoire de La Réunion. Il est encore temps de prendre vos plumes. La librairie Gérard a accepté de répondre à nos questions.

Pourquoi avez-vous accepté d'être partenaire de ce premier concours de la correspondance ?



C’est une évidence pour une librairie indépendante ! Ce concours valorise l’histoire de La Réunion à travers Madame Desbassayns par l’écriture d’une lettre, l’action mérite d’être récompensée par nos produits : livres etc… D’autre part, nous avons mis un point d’honneur à développer au mieux le travail des éditeurs, des auteurs locaux, en les invitant pour des séances de dédicaces. Les participants pourront trouver des supports à lire dans nos rayons.



Quels conseils donneriez-vous aux participants ?



Je n’ai pas la fibre de l’écriture, une chose est certaine, une bonne documentation est primordiale. L’histoire de Madame Desbassayns fait partie intégrante de l’histoire de La Réunion. C’est un personnage très controversé ! aux amateurs d’écriture de laisser libre court à leur imagination et surtout lire ! Tout écrivain est avant tout un lecteur !



Organisée par l’association pour promouvoir l’écriture et la lecture à La Réunion, ce concours est parrainé par Zinfos974, XL Airways, la librairie Gérard, le groupe Cap Méchant ainsi que la médiathèque de Saint-Denis.



Informations et règlement sur cette page C’est une évidence pour une librairie indépendante ! Ce concours valorise l’histoire de La Réunion à travers Madame Desbassayns par l’écriture d’une lettre, l’action mérite d’être récompensée par nos produits : livres etc… D’autre part, nous avons mis un point d’honneur à développer au mieux le travail des éditeurs, des auteurs locaux, en les invitant pour des séances de dédicaces. Les participants pourront trouver des supports à lire dans nos rayons.Je n’ai pas la fibre de l’écriture, une chose est certaine, une bonne documentation est primordiale. L’histoire de Madame Desbassayns fait partie intégrante de l’histoire de La Réunion. C’est un personnage très controversé ! aux amateurs d’écriture de laisser libre court à leur imagination et surtout lire ! Tout écrivain est avant tout un lecteur !Organisée par l’association pour promouvoir l’écriture et la lecture à La Réunion, ce concours est parrainé par Zinfos974, XL Airways, la librairie Gérard, le groupe Cap Méchant ainsi que la médiathèque de Saint-Denis. Gilette Aho Lu 120 fois





Dans la même rubrique : < > "Pays de merde": Les déclarations de Trump provoquent un torrent d'indignation La route du littoral est rouverte côté mer