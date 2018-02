Culture Concours de la correspondance: Derniers jours pour envoyer vos récits!





A partir de cette date, le jury se réunira pour délibérer d’une manière collégiale sur les gagnants. Ce jury est composé de :



1. Albert Jauze, historien, spécialiste de l’histoire de La Réunion (président)



2. Delphine Bidois, responsable de la bibliothèque de quartier du bas de la rivière à Saint Denis



3. André Pierre Guichard, membre actif de l’association pour promouvoir l’écriture et la lecture



4. Michelle Brunet : professeur de lettres à la retraite ;



Ces personnes ont d’ores et déjà reçu plusieurs lettres envoyées par nos amateurs d’écriture en herbe. Les membres du jury sont chargés d’évaluer la qualité rédactionnelle de la première édition du concours de la correspondance à travers une grille concoctée par le président où plusieurs points seront retenus :



- La qualité de l’expression (construction du récit, syntaxe, formules en créole acceptées)

- La qualité de l’orthographe

- Le respect d’une certaine authenticité historique

- L'originalité du récit

- L'évaluation personnelle…



Les gagnants seront prévenus par téléphone. Leurs noms seront mis en ligne à partir du 5 mars 2018. Les candidats pourront, s’ils le désirent, recevoir les avis émis par les membres du jury.



Organisée par l’association pour promouvoir l’écriture et la lecture à La Réunion, ce concours est parrainé par Zinfos974, XL Airways ainsi que la librairie Gérard, le groupe Cap Méchant ainsi que la médiathèque de Saint Denis.



