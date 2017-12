Culture Concours de la correspondance : Delphine Bidois est membre du jury





La structure, attachée à la médiathèque de François Mitterand, accueille plus de six cents lecteurs issus du secteur : « pendant vingt ans la bibliothèque était située à la Petite-Ile, depuis six ans, elle a été installée rue de la république au bas de la rivière, je mène plusieurs activités de front : l’approvisionnement, l’accueil, la mise en place des animations ».

Entre autres, une exposition de bijoux et de poèmes est en cours actuellement : « nous avons voulu faire écrire les personnes autour des leurs créations de bijoux ».



Trois autres dates sont à retenir dans les semaines à venir :

· 8 décembre avec une interview littéraire menée par Jean François Sam Long auprès de Teddy Angama

· 16 décembre une manifestation autour et dans la médiathèque avec différents ateliers culturels.

· Et le 20 janvier : la bibliothèque du bas-de-la rivière se mettra à l’heure nationale avec la nuit de la lecture.



Nous serons ouvert jusqu’à 22h. Bon nombre d’animations sont au programme entre autres : slam, histoires d’antan, spectacle intergénérationnel, atelier d’écriture etc… poursuit Delphine Bidois.



Concernant le concours de la correspondance, la responsable de la bibliothèque est très heureuse de faire partie du jury : « il s’agit là d’une belle initiative. A travers les différents ateliers que j’ai eu l’occasion de mener, j’ai découvert que beaucoup de gens ont de belles capacités scripturales, d’ailleurs, je vais encourager bon nombre d’y participer…



Ce qu’elle attend de ces participants ? « De l’émotion, qu’ils aillent chercher au-delà des livres et des histoires transmises par la génération d’avant, leurs émotions liées à notre passé commune. Tout est prétexte à l’écriture et l’écriture est un travail de maturation ! » conclut-elle



