Culture Concours de la correspondance : André-Pierre Guichard, membre du jury Très impliqué dans le tissu associatif de son quartier à Saint-Paul, André-Pierre Guichard, retraité du Trésor Public, est fortement actif au sein de l’association pour promouvoir l’écriture et la lecture. Il est membre du jury de la première édition du concours de la correspondance.





C’est tout à fait naturellement que le fils Guichard marche dans les pas de ses parents : « j’étais reçu à l’entrée de l’école normale de l’époque en raison des convictions politiques de mes parents, j’ai été mis à l’écart. Je me suis retrouvé au Trésor public. Aujourd’hui je me rattrape en m’engageant bénévolement au sein d’une association qui promeut la lecture et l’écriture », poursuit-il.



Et à propos de la missive à écrire à Madame Desbassayns, que pense-t-il ? Il y a des petites histoires dans la grande histoire de La Réunion, se souvient André-Pierre, Madame Desbassayns était l’épouse de Panon, soit-dit-en-passant, Monsieur Panon serait un « malbar blanc » très riche d’après le dernier ouvrage qui lui a été consacré… Il laissait son épouse pour aller voir ailleurs et faire fructifier son argent… Quant à elle, elle n’a fait que ce qu’elle avait à faire : retrousser ses manches et maintenir l’organisation domestique de son domaine ! Et comme l’écriture amène à la réflexion, je dirais que je n’ai aucun à-priori quant au contenu des lettres adressées à Madame Desbassayns, je ne suis pas contre la caricature tant que cela reste dans toute la noblesse de la caricature…



Organisée par l’association pour promouvoir l’écriture et la lecture à La Réunion, ce concours est parrainé par Zinfos974, XL Airways, la librairie Gérard, le groupe Cap Méchant ainsi que la médiathèque de Saint-Denis.



