Culture Concours de la correspondance : Albert Jauze est président du jury



Auteur d’un nouvel ouvrage " Vivre à l’ile Bourbon au 18ème siècle : 1715 1789 " paru en mai dernier, édité chez Riveneuve Editions, l’historien nous invite dans la vie quotidienne des habitants à travers leurs cadres de vie de 1715 à 1789 ».



Et attention l’œil expert du président du jury n’apprécierait pas des détails erronés liés à l’histoire de La Réunion " surtout ne pas confondre le XVIIIème siècle et le XXème siècle ! " Albert Jauze s’impatiente d’ores et déjà des lettres écrites : " je m’attends à tout ! il sera intéressant de lire les productions des participants ".



Albert Jauze sera à l’affut : de l’audace, d’une certaine originalité et surtout ne pas chercher à plagier…tout en essayant autant que possible d’être proche de l’Histoire de La Réunion ! Les pointes d’humour même moqueur, seront les bienvenues mais pas la méchanceté encore moins la raillerie ou l’ironie. L’écriture doit sublimer les difficultés mais non véhiculer les messages de haine ou de violence…conclut-il.



Organisée par l'association pour promouvoir l'écriture et la lecture à La Réunion, ce concours est parrainé par zinfos974, XL Airways ainsi que la librairie Gérard, le groupe Cap Méchant ainsi que la médiathèque de Saint Denis. Informations et règlement sur : http://aparmedia.wixsite.com/appel





