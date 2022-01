Concours de la correspondance - 5ème édition

Voilà deux mois que nous avons lancé notre concours de la correspondance avec comme invité : Charles Baudelaire. D’ores et déjà nous remercions les participants qui nous ont fait parvenir leurs missives au poète.



Comment les gagnants seront-ils récompensés cette année ? Grâce à la mairie de Salazie notre partenaire et sponsor, les deux heureux contributeurs se verront offrir par les éditions l’Orma une collection d’ouvrages envoyée par la Poste.



Des ouvrages ayant pour double originalité d’être consacrés à la correspondance des écrivains qui peuplent les bibliothèques des passionnés de lecture ainsi que les correspondances des artistes, des penseurs. Grâce à leurs lettres retrouvées, il est aisé de pénétrer dans le monde intérieur de Jane Austen, Edgar Allan Poe, Mary Shelley, Voltaire, Virginia Woolf, Napoléon, Apollinaire et même Baudelaire !



L’autre particularité de ces ouvrages : ils se plient ! Eh oui, des ouvrages à lire, à relire, à offrir en les envoyant par la Poste grâce à leurs jaquettes qui deviennent des enveloppes.



Les deux gagnants recevront directement chez eux toute la collection composée d’une vingtaine d’ouvrages ! Et que vous habitiez à La Réunion, à Madagascar, en métropole ou encore au Bénin, en Espagne, vous recevrez directement chez vous votre cadeau.



Eh oui, sachez que les participants à nos différentes éditions du concours de la correspondance postent leurs contributions de par le monde. Alors n’hésitez pas à prendre votre stylo et écrire votre missive.



Charles Baudelaire, poète sensible à l’âme féminine est le destinataire de la cinquième édition de notre concours de la correspondance.



À l’automne de sa vie Charles Baudelaire nous interpelle :



De ce lointain séjour à Bourbon, je garde le souvenir de Dorothée, la belle affranchie « obligée d’entasser piastre sur piastre pour racheter sa petite sœur » ? Et la dame créole aux charmes ignorés ? Et la Malbaraise « grands yeux de velours ». Que sont-elles devenues ? Comment vivent les femmes aujourd’hui là-bas « au pays parfumé que le soleil caresse ? »



Nous vous invitons de vous rendre sur notre site afin de découvrir les conditions de participation à ce concours. BAUDELAIRE (aparmedia.wixsite.com)



Bonne semaine à tous et à bientôt.