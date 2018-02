Concours cours et balcons fleuris 2ème session

La deuxième session de visites pour le concours Cours et Balcons fleuris 2017/2018 s’est déroulée ce jeudi 1er février 2018. Plusieurs candidats inscrits à cette deuxième session se sont malheureusement désistés quelques jours avant le passage du jury car les mauvaises conditions climatiques et les pluies torrentielles générées par Berguitta avaient eu raison de leurs plantations. Pour d’autres ces pluies furent plutôt bénéfiques et c’est avec beaucoup de convivialité que le jury a été accueilli au sein des jardins des différents candidats.



Notons lors de cette deuxième session, l’arrivée de Pascal Hoarau, directeur de la Réserve Nationale de l’Etang au sein de ce jury composé de Virginie Peron, élue déléguée à l’environnement, d’André Vorty de la cellule Aménagement Paysagers, de Martine Souton de la Direction Propreté et Cadre de Vie, de Pierrick Orosmane de la Réserve Naturelle Nationale de l’Etang Saint-Paul et de Carole Jean-Baptiste de la Direction de la Communication. Ces visites ont dévoilé non seulement des jardins traditionnels au charme créole mais aussi des jardins remplis d’originalité transformés en espaces de vie atypiques. Pascale Hoarau et Pierrick Orosmane, de la Réserve Naturelle Nationale de l’Etang Saint-Paul ont à nouveau proposé aux propriétaires de ces jardins des solutions alternatives afin d’éradiquer complètement les produits chimiques, nocifs pour les nappes phréatiques.



Ils ont également proposé à ceux qui ne l’avaient pas encore fait de ratifier la charte « jardin éco-citoyen ». Cette charte élaborée par la régie Réserve Naturelle Nationale de l’Etang Saint-Paul (RNNESP) en partenariat avec la Mairie de Saint-Paul permet à chaque jardinier de traiter efficacement son jardin en utilisant des méthodes naturelles sans danger. En signant cette charte, le jardinier peut bénéficier d’un accompagnement de l’équipe de la Réserve. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour l’annonce des résultats et la remise des prix officielle.