Concours Prix Célimène 2023

Présentation

Vous êtes une femme,

Vous êtes une artiste amateur,

dans les disciplines suivantes : peinture, sculpture, photographie relevant du domaine des arts visuels, projet artistique autour du développement durable

Si vous vous êtes inscrite dans les délais, la date limite du dépôt des oeuvres est fixée au mercredi 22 février 2023 à 15h30, à l'adresse suivante :

Document en téléchargement :

Plus d'informations :

Dotations

Le Département attribue plusieurs prix dont le « Prix Célimène » suite à la sélection du jury selon les modalités suivantes :

Le jury se réserve le droit de ne pas décerner l'un ou la totalité des Prix, s'il estime qu'aucune oeuvre ne remplit les critères qu'il se sera fixé.

Les prix seront remis à l'occasion de la célébration de la Journée des droits des femmes 2023 à l’Artothèque du Département au 26 rue de Paris, la date précise et l'heure de la remise des prix seront portés à la connaissance des candidates ultérieurement. Les résultats des candidates primées seront communiqués par notification individuelle.

Depuis 19 ans, à l’occasion de la Journée de la Femme (le 8 mars), le Département de La Réunion attribue le « Prix Célimène » dans le cadre d’un concours de créativité, destiné aux femmes artistes amateurs, dans les disciplines citées précédemment.Afin d’impliquer les adolescents dans les réflexions liées à la cause féminine, le Conseil départemental attribue depuis 2016, le Prix Célimène Junior, aux collégiens des classes d'arts plastiques des collèges publics et privés, en partenariat avec l'Académie de La RéunionArtothèque, 26 rue de Paris et 34 rue Roland Garros à Saint-Denis.Téléphone : 02 62 41 75 50Courrier électronique (e-mail) : artotheque@cg974.fr Direction de la Culture et du Sport : 39, bis rue du Général de Gaulle à Saint-DenisTéléphone : 02 62 94 87 00Courrier électronique (e-mail) : celimene@cg974.fr 1er prix « Prix Célimène » : 2 000 €2ème prix : 1 500 €3ème prix : 1 000 €Prix spécial du jury 500 € réservés à une production autour du développement durableLes candidates devront récupérer impérativement leur œuvre dès la fin de l'exposition collective qui sera ouverte au public du 8 au 22 mars 2023.Les œuvres seront à retirer, sur le lieu où se déroulera l’exposition, les jeudi 23 et vendredi 24 mars 2023, de 9h à 15h30.Passé ce délai aucune indemnité ne sera versée en cas de dégradation. Le Département sera dégagé de toute responsabilité et se réserve le droit de procéder à l'élimination des oeuvres non réclamées.