Concours Premières pages

Le jury a distingué les albums suivants :



3) Le troisième prix est décerné à :

Claire DUBOIS(Auteur) et Frédéric MARTIN(Illustrateur) pour l’album intitulé : Mamzel Zoizel



2) Le deuxième prix est décerné à :

Marlène MUSSARD(Auteur) et Eddo JOUREAU(Illustrateur) pour l’album intitulé : Dans l’ombrage du joli pied’bois



1) Le Prix «Premières Pages» est décerné à :

Nolwenn BESSON(Auteur) et Louise FERRY(Illustrateur) pour l’album intitulé : Oh ! Regarde