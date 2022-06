Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Concours "Plaisir d’écrire" : A la découverte de jeunes talents littéraires

L’AMOPA (Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques) remettait ce vendredi 10 juin à l'Hémicycle du Département, les récompenses aux lauréats qui se sont distingués pour le concours "Plaisir d’écrire".



Prix d’expression écrite, prix de la jeune nouvelle et prix de la poésie ont permis à de nombreux élèves de laisser libre-court à leur imagination. Cette année, aux épreuves de langue française, se sont ajoutés deux concours de mathématiques "Art et Maths" et "Les mathématiques au Quotidien". Une première pour l’organisation.

Ce concours est devenu une tradition et permet à tous les établissements scolaires de l’île de se distinguer à travers un travail accompli avec leurs professeurs. Un concours hors norme pour redonner ses lettres de noblesse à la langue et à la culture française. Après en avoir délibéré, l’AMOPA remettait les prix aux vainqueurs en présence de leurs professeurs et de leurs familles.



"Je tiens moi aussi à honorer votre travail, à saluer vos belles performances et à vous dire notre profonde gratitude. La mienne et celle de notre Assemblée départementale. Vous savez le grand intérêt que portent le Président et les Conseillers départementaux à la promotion de la jeunesse réunionnaise. Vous connaissez aussi l’attachement que nous portons à la réussite de nos jeunes et à leur avenir ", a déclaré en ouverture, Sabrina Tionohoué, Conseillère départementale déléguée à l'Éducation.



Le concours "Plaisir d’écrire" s’adresse aux élèves du primaire dès le CM1, à ceux de l’enseignement secondaire et aux étudiants des classes préparatoires et des universités. Pour Philippe Eugène, représentant de la Rectrice, "vous êtes les défenseurs de la littérature française. Vous représentez pour nous et pour vos parents l’avenir de notre culture. Un grand merci à l’AMOPA pour la préparation de ce concours".

Aux commandes ce cette organisation, Christiane André, la présidente de l’AMOPA-Réunion "Au nom du Bureau et du Comité Consultatif, j’adresse toutes mes félicitations aux Lauréats et remercie vivement les professeurs qui les ont entourés".



Trois prix spéciaux décernés



Outre le Département et le Rectorat, la Région Réunion était également représentée. "Nous sommes très fiers de vous et vous pouvez vous aussi être fiers. Nos collectivités travaillent pour que vous puissiez étudier dans les meilleures conditions possibles", a précisé Sandooyea Aftab, directeur de l’éducation.





Des distinctions académiques mais également des distinctions nationales dans 4 catégories, le prix de la jeune poésie, le prix d’expression écrite école primaire, le prix d’expression écrite lycée et le prix Maupassant de la jeune nouvelle. Marie Robert, élève de terminale au lycée de Bois d’Olive remporte 2 prix celui de l’académie et le prix national avec sa poésie "Sablier Rompu", "participer à ce concours était très important pour moi car j’ai pu soumettre ce que j’écris à un jugement. Je remercie toutes les personnes qui m’ont soutenue".



Des poèmes et des textes engagés comme "Lettre au maire sur le développement durable" ou encore "l’être humain et la terre" … ont été récompensés dans la catégorie expression écrite.



Trois prix spéciaux ont été décernés, le prix du Président du Département de La Réunion, le prix de la Présidente de la Région et le Prix de la Rectrice de l’académie de La Réunion. "Je voudrais remercier le président du Département, je remercie également l’AMOPA. C’est ma mère qui m’a donné envie de lire et d’écrire", a déclaré Clément Soucouri, du collège des Mille Roches, le lauréat du prix du président du Département.



Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’année prochaine.









