Concours Oceano pour Tous : Deux classes réunionnaises récompensées

Les élèves de 6e des collèges Quartier Français Lucet Langenier et Chemin Morin se sont illustrés durant ce concours organisé par l'Institut océanographique de Monaco. Par GD - Publié le Vendredi 7 Juillet 2023 à 10:49

Deux classes réunionnaises ont été récompensées dans le cadre de leur participation au concours Oceano pour Tous, organisé par l'Institut océanographique de Monaco le mercredi 5 juillet. Lors de la cérémonie de remise des prix qui s'est déroulée au Conseil Régional de La Réunion, les équipes de l'Institut océanographique ont également annoncé le lancement de la prochaine édition 2023-2024, qui s'ouvrira encore plus largement aux élèves de l'Océan Indien, incluant l'île de La Réunion, les Seychelles, l'île Maurice et Madagascar.



Les deux classes gagnantes sont les élèves de 6e du collège Quartier Français Lucet Langenier, qui ont reçu le prix "Oceano pour Tous", et les élèves de 6e du collège Chemin Morin. Ces élèves talentueux ont été récompensés pour leur participation exceptionnelle au concours, mettant en avant leur créativité et leur engagement dans la protection des océans.



Les élèves ont présenté des dossiers de grande qualité, comprenant des reportages vidéo et des présentations détaillant leur démarche et les résultats obtenus en termes d'impact écologique. Le jury, présidé par Estelle Lefébure, marraine de cette édition 2022-2023, a sélectionné les deux classes parmi les 25 établissements participants.



Le concours Oceano pour Tous, organisé depuis 2014 par l'Institut océanographique en collaboration avec la Fondation Princesse Charlène de Monaco, l'Education Nationale française et la Direction de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports monégasque, vise à sensibiliser les jeunes à la nécessité de protéger l'océan à travers des projets scolaires collectifs, créatifs et engagés.