Concours No Gaspi : Le Ruisseau, le collège le plus écolo !

Si l’objectif du concours « No Gaspi » est de limiter le gaspillage alimentaire dans les collèges, il s’agit aussi de promouvoir la qualité des produits de nos agriculteurs péï. C’est donc naturellement que cette journée de remise de récompenses aux lauréats du concours a débuté par la visite d’une exploitation bio. Les collégiens ont pu échanger avec les agriculteurs et découvrir les processus de fabrication des produits issus de la ferme.



Responsabiliser les collégiens au gaspillage alimentaire mais également leur permettre de manger des produits de qualité issus de notre terroir, ce sont les objectifs du concours « No Gaspi » lancé par le Département. Et c’est le collège du Ruisseau de la Rivière Saint-Louis qui remporte l’édition 2022. Avant de récompenser les lauréats, une délégation d’élèves a visité une exploitation bio située à l’Etang-Salé. Il faut rappeler que la Collectivité agit aussi en faveur des agriculteurs réunionnais à travers la promotion de l’approvisionnement local en privilégiant les circuits courts. Une rencontre qui a permis aux jeunes de mieux appréhender les enjeux d’une bonne alimentation et de comprendre pourquoi il était important de privilégier les produits issus de l’agriculture réunionnaise.



Les collégiens se sont ensuite rendus au collège du Ruisseau à la Rivière Saint-Louis pour la remise des prix.

« Je veux saluer le travail et l’engagement de l’ensemble des collèges de l’île qui s’efforcent de s’inscrire dans cette dynamique exemplaire et responsable » a précisé Sabrina Tionohoué, Conseillère départementale déléguée à la Vie Educative.



Chaque année, ce sont plus de 5 millions de repas qui sont servis dans les restaurants scolaires des collèges de l'île. On compte 35 000 demi-pensionnaires qui y déjeunent chaque jour. Le concours « No Gaspi » a pour objectif de mobiliser les collégiens, les enseignants et les personnels pour faire baisser le volume d’aliments jetés, dans les poubelles chaque jours à chaque fin de repas. « Vous avez su créer une belle synergie, entre les élèves, les équipes pédagogique, administrative et technique de chaque collège ainsi que des partenaires extérieurs », a précisé Sabrina Tionohoué, Conseillère.



Cette année, ce sont 12 collèges qui ont participé au concours. Chaque collège a reçu une mallette pédagogique et une subvention de 1 400 euros. Un programme de pesées des déchets a été mis en place de novembre 2021 à mai 2022. Les résultats des 6 campagnes d’une semaine pleine de pesée ont été transmis à la Direction de l’Education du Département. Les participants ont dû également composer un menu zéro déchet à partir d’une sélection de produits locaux en circuit-court. L’occasion d’impliquer les élèves dans des projets environnementaux. Ainsi, le collège du Ruisseau a inscrit dans son projet éducatif, la gestion des déchets et de l’énergie. Le concours « No Gaspi » entrait parfaitement dans ces deux objectifs. Autre idée originale, celui de l’équipe de la restauration scolaire du collège Bernica qui, en fin de semaine, propose un cocktail de fruits frais aux élèves avec les fruits qui n’ont pas été utilisés la semaine grâce à l’achat d’un extracteur de jus.



Le jury composé de professionnels de la restauration, de nutritionniste, des représentants de la Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de La Réunion (DAAF) ainsi que des représentants du Département et des parents d’élèves ont testé les différentes recettes. Trois gagnants mais surtout des collèges engagés pour la préservation de notre planète, le concours « No Gaspi » contribue ainsi à cette prise de conscience.



Les lauréats

1er prix : Collège du Ruisseau Saint-Louis

2e prix : Collège Emilien Adam de Villiers, Saint-Pierre

3e prix : Collège Le Bernica, Saint-Paul



Les prix attribués aux lauréats

Une subvention dédiée à la poursuite de programmes de lutte est attribuée à chacun des 3 établissements lauréats. Le calcul est établi sur la base du nombre de kg de déchets qui n’aura pas été engendré (8€/kg).



Par ailleurs, les lauréats se sont vu remettre les lots suivants :

- 1er prix : le coût estimé de 1 mois de déchets non engendrés, soit 7 000 €

- 2ème prix : le coût estimé de 3 semaines de déchets non engendrés, soit 5 250 €

- 3ème prix : le coût estimé de 15 jours de déchets non engendrés, soit 3 500 €



Une tablette tactile pour l’élève lauréat du quizz de l’établissement gagnant.



Les 12 collèges de la saison 4



Collège Plateau Caillou, Saint-Paul

Collège Terrain Fayard, Saint-André

Collège Le Ruisseau, Saint-Louis

Collège de Trois-Bassins

Collège du 12e Km, Le Tampon

Collège Roquefeuil, Saint-Paul

Collège Le Bernica, Saint-Paul

Collège Emilien Adam de Villiers, Saint-Pierre

Collège Mahé de Labourdonnais, Saint-Denis

Collège Jean Albany, La Possession

Collège Raymond Vergès, La Possession

Collège Guy Môquet, Saint-Benoît









