Concours National Handidanse : Nos médaillés sont arrivés ce matin

Ils sont arrivés, fatigués mais heureux avec leurs médailles au cou.



Ce mardi matin, la délégation de La Réunion qui a participé au Concours national handidanse a été accueillie par Dolsy Baudry, la chorégraphe de « dansez masala », Jean-Pierre Ivanohé de la mairie de Sainte-Marie, par la famille, les amis et sous les applaudissements.



« 2 médailles, une d’or pour le premier prix et une d’argent pour la musique la plus festive qui était cette année « Donne a moin la main » de Pierre Rosely » », s’est exclamée Marie-Paule Balaya - Vice-présidente du Département déléguée aux personnes âgées et handicapées - qui a accompagné la délégation en métropole « cela a été une aventure formidable, trois jours intensifs et puis, la délivrance avec ce 1er prix. Ils ont été fantastiques. L’année prochaine, il faudrait que La Réunion soit plus représentée, qu’il y ait d’autres groupes. Nous sommes émus et très fiers de leur parcours» a-t-elle ajouté.



Les danseurs ont surmonté tous les obstacles pour ramener des médailles, et pas n’importe lesquelles ! Leurs performances artistiques ont été saluées par le jury qui a récompensé l’expression et la poésie de chaque danseur.



Présent également dans la délégation, Alexis Nugent, le Président de l’Association Sportive Culturelle de la Personne Handicapée (ASCPH) : « je remercie les partenaires dont le Département pour avoir facilité et permis ce déplacement. Nous étions contents de voir La Réunion sur scène ; certains participants dansaient le séga pour la première fois. C’est une belle leçon de vie. La danse est pour eux, un excellent moyen de s’exprimer. Aujourd’hui, ils ont plus confiance en eux et c’est une grande fierté pour nous tous » a t-il indiqué.



710 danseurs en situation de handicap se sont affrontés les 31 mai et 2 juin 2018 pour remporter l’édition 2018 de ce concours. Rendez-vous en novembre de cette année pour la sélection régionale et… une nouvelle aventure à Bourges en 2019.