Société Concours "Ma maison sans moustique": Des lots pour 51 familles réunionnaises





Un concours baptisé "ma maison sans moustique", permettant pour les participants d'espérer gagner l'un des lots mis en jeu. À la clé notamment, billets d'avion pour Maurice, vélo électrique, tablette, VTT, pot fleuri, lunettes de soleil, séance photos, canapé, tickets de cinéma ou encore bons d'achats.



Pour concourir, les habitants disposant d’une cour ou d'un jardin se sont engagés à l’occasion d’une visite en porte à porte d’un partenaire de l’opération ou en s’inscrivant en ligne à signer la charte d’engagement, à apposer l’autocollant de l'opération sur sa boîte aux lettres, et pour le jeu en ligne à répondre correctement à 3 questions sur les moustiques



Au total, plus de 2 000 personnes ont participé. Un tirage au sort sous contrôle d'huissier a été effectué le 22 novembre, puis conformément au règlement, un contrôle des cours et jardins concernés a été effectué par les agents de lutte anti-vectorielle pour vérifier l'absence de gîtes larvaires. La liste des gagnants a été rendue publique le 1er décembre.





