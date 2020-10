Société Concours "Les métiers bougent avec le numérique": Les élèves de la 3ème C du collège Sainte-Geneviève primés au national

Ils peuvent être fiers d'eux. Le second prix au niveau national du concours "Les métiers bougent avec le numérique: découvrez-les !" a été attribué aux élèves de 3ème C du collège Saint-Geneviève de Saint-André. Deux élèves de cette classe, Bryan Olot et Cédric Violet-Caritichy ont en effet été primés et notamment ce dernier pour son livre "Les Descendants", premier livre d'une tétralogie, sous le nom de plume "Alex Handers". Ce mercredi a eu lieu la remise des prix du concours en présence de Jimmy Legros (DAET), de Michelle Marcely (ONISEP), de Shenaz Zadvat Ghanty, Vice-Présidente du MEDEF Réunion et d'Annick Robert, Adjointe du collège Sainte-Geneviève. Par Christelle Boyer - Publié le Jeudi 8 Octobre 2020 à 08:19 | Lu 761 fois

Le MEDEF Réunion tient à féliciter une nouvelle fois Bryan Olot et Cédric Violet-Caritchy pour ce prix élogieux. Ce dernier, loin de s'arrêter à ce dernier projet, a déjà écrit un premier livre fantastique/science-fiction de 270 pages destiné à tout public à partir de 12 ans. Il s'agit du premier tome d'une tétralogie, c'est-à-dire d'une saga composée de 4 tomes. Il est par ailleurs en ce moment même en train d'écrire le deuxième tome.



Le concours



L'Onisep a organisé, en partenariat avec la Coalition numérique française et le soutien de la Grande École du Numérique, un concours gratuit à vocation pédagogique intitulé "Les métiers bougent avec le numérique: découvrez-les !".



La Coalition numérique française a été créée en 2017 à l'initiative de la Commission Européenne et elle est animée par le MEDEF. Elle vise à faciliter la coopération inter-acteurs (publics et privés) afin de remédier au manque de compétences numériques.

Ce concours national a pour objet de faire réaliser par des élèves des classes de 4ème et 3ème une vidéo d'une durée de 3 minutes portant sur la mutation des métiers sous l'impact de la transition numérique.

"Gagner un prix aujourd'hui, en vous projetant dans l'avenir, c'est extraordinaire et je vous en félicite. Madame Covid est une fatalité, mais ne doit pas empêcher les jeunes de rêver. Au contraire il faut que vous vous saisissiez de cette occasion pour ré-inventer le monde de demain, changer les habitudes, inventer de nouvelles activités. Et c'est bien ce que vous avez fait, et même ce pour quoi vous êtes aujourd'hui récompensés !", a déclaré la vice-présidente du Medef, Shenaz Zadvat Ghanty. Elle ajoute: "Et ce prix, c'est bien le début de votre réussite, celle de jeunes téméraires, inventifs, qui ont su se dépasser et se distinguer ; vous vous rendez compte, 2ème prix de la France Entière, quelle réussite ! Alors, chers jeunes, encore bravo, continuez à oser, et à porter haut et fort les couleurs de La Réunion ! C'est ainsi que vous, et notre île, si belle et accueillante, gagnerons une place de choix dans le monde de demain."