Concours “Les jeunes pour la paix”: le Saint-Paulois Camille Labbe reçoit le prix spécial du jury

“C’était un cadeau exceptionnel, qui m’a permis de voir l’île d’en haut, et de monter pour la première fois dans un avion militaire”, remercie Camille Labbé.



Le jeune homme décrit le dessin qui lui a valu de remporter le prix spécial du jury : “j’ai dessiné un arbre qui pour moi représente le renouveau. Il surplombe des armes, des casques, des grenades, tous symboles des guerres mondiales. A côté, j’ai dessiné deux enfants qui jouaient sous cet arbre, avec une colombe, symbole de paix. Mon but était de montrer que cette page est tournée. Je suis vraiment heureux que mon dessin ait été choisi et je remercie monsieur Ingar, qui m’a parrainé, ainsi que le lieutenant-colonel Rivas et toutes les personnes qui ont organisé ce concours. C’était vraiment une belle expérience à vivre”