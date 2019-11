Concours Jardins et balcons fleuris : les visites continuent

Vous pouvez encore vous inscrire à la dixième édition de la manifestation jusqu’au vendredi 29 novembre 2019 ! Les séries de visites du jury se poursuivent pour les candidats déjà inscrits.Retrouvez les photos des jardins et des cours évalués. Des images principalement prises au Guillaume, à Tan Rouge et à la Saline.Ce concours vise à récompenser les particuliers ou les professionnels. Le but : mettre en lumière les actions d’embellissement et de fleurissement de leur cour ou de leur balcon s’ils habitent ou exercent dans un habitat collectif.Il existe trois catégories. Cours individuelles, balcons et professionnels. Les candidats doivent préciser s’ils concourent en tant que particulier ou en tant que professionnel. Plus d’informations en cliquant ici . On connaîtra les résultats à partir du lundi 28 janvier 2020.