A la Une . Concours Green Got : L'association Prop Réunion a besoin de vous

L'association réunionnaise de protection de l'environnement Prop Réunion est en lice du concours Green-Got, une néobanque verte engagée dans la transition écologique, pour obtenir un soutien financier. Par N.P - Publié le Mardi 13 Juin 2023 à 14:35

Le communiqué :



Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement d'un concours de vote qui offre à l'association PropRéunion la possibilité de recevoir un soutien financier significatif pour ses actions en faveur d'une Réunion plus propre. Green-Got, une néobanque verte engagée dans la transition écologique, organise ce concours afin de sélectionner les projets éligibles au financement quotidien par l'arrondi sur les paiements.

Le vote est ouvert à tous et chaque personne peut voter pour trois projets différents (...).

Le vote se déroule du mardi 13 juin à 11h00 (heure Réunion) au mercredi 14 juin à 23h00 (heure Réunion). Les trois projets gagnants seront ajoutés à l'arrondi Green-Got dans les semaines suivantes, ce qui leur garantira des financements réguliers pour leurs activités.



Pour participer au vote et soutenir PropRéunion, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://green-got.com/vote?asso=propreunion