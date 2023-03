Concours Général Agricole : Une pluie de médailles pour La Réunion

Le communiqué de chambre d'agriculture :



La production agricole réunionnaise fait à nouveau preuve d’excellence et se voit cette année encore, récompensée au Concours Général Agricole (CGA) au Salon International Agricole de Paris.



Dans ce cadre, en ma qualité de président de la Chambre d’agriculture de La Réunion, c’est avec une immense fierté que j’ai la primeur de vous annoncer que nos producteurs/transformateurs ont décroché 26 médailles au CGA de Paris, ce mardi 28 février 2023, faisant ainsi mieux que l’année dernière.



Ce sont en effet 8 médailles d’or, 10 médailles d’argent et 8 médailles de bronze qui ont été attribuées aux agriculteurs réunionnais pour récompenser leurs talents. Les produits primés sont issus de 4 catégories, à savoir les rhums, les miels, les confitures et la vanille.



En tête de liste, les rhums se démarquent et totalisent 14 médailles, dont 4 médailles d’or, 6 médailles d’argent et 4 médailles de bronze.



Du succès également pour les confitures qui obtiennent 2 médailles d’or, 3 médailles d'argent et 3 médailles de bronze.



Beau palmarès aussi pour les miels, avec 2 médailles d’or et 1 médaille de bronze, soit un total de 3 récompenses.



Et une belle victoire également pour la « vanille » qui remporte 1 médaille d'argent.



Un grand bravo aux lauréats pour le travail accompli. A travers ces récompenses au-delà de l'honneur qui est fait à notre île, je vois ici la reconnaissance d'une agriculture qui a su, ces dernières années, s'orienter vers la transformation, une nécessité pour capter toute la plus-value de nos exploitations et la qualité de nos produits.



Partenaire privilégié du Concours Général Agricole, nous sommes aussi fiers de soutenir, d'encourager et de représenter les agriculteurs dans le cadre de la valorisation de leurs produits par le biais de cet événement.



Nous aurons d’ailleurs l’immense honneur de réaliser la remise des prix sur le stand de l’ODEADOM, au Salon International de l’Agriculture, aux Parc des expositions de Porte de Versailles, le 2 mars prochain à 15h (heure de Paris). La Chambre d'Agriculture de La Réunion que je représente poursuivra son accompagnement à vos côtés et vous adresse ses plus chaleureuses distinctions. Frédéric VIENNE, Président de la Chambre d’agriculture de La Réunion