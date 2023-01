Actu Ile de La Réunion Concours Eurovision 2023 : La chanteuse québécoise La Zarra représentera la France

Ce jeudi, France Télévisions a annoncé que la chanteuse La Zarra allait représenter la France au concours de l'Eurovision 2023 qui se déroulera le 13 mai prochain à Liverpool en Angleterre. La chanson choisie par la Québecoise est pour l'heure tenue secrète. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 13 Janvier 2023 à 07:02

"Le jour J est arrivé ! Je suis heureuse de enfin pouvoir vous annoncer que je porterai les couleurs de la France à l’Eurovision ! Quand j’étais petite ma mère me berçait avec « L’Oiseau et l’enfant » de Marie Myriam… qui aurait cru qu’aujourd’hui c’était à mon tour d’aller chanter pour ce concours mythique" confie la chanteuse sur les réseaux sociaux. C'est donc elle, la chanteuse québécoise La Zarra, qui portera les espoirs de victoire de tout un pays, a annoncé France Télévisions ce jeudi.



L’autrice, compositrice et interprète qui s'est fait connaître en 2021 avec "Tu t'en iras", titre qui cumule 20 millions de stream sur la plateforme musicale Spotify, est née à Montréal. "L’Europe aime la France pour ses époques, les grands chanteurs qui ont traversé les décennies. Le chic français, l’icône française, ça plaît aussi. La Zarra est le condensé de cela, avec une voix et une sacrée personnalité. Elle peut être tour à tour Brel, Barbara et Dalida », affirme Alexandra Redde-Amiel, cheffe de délégation à l’Eurovision.

La chanson avec laquelle elle concourra à Liverpool est pour l'heure tenue secrète. Toujours selon la cheffe de délégation, il faut s’attendre à un morceau « mystérieux, étonnant, différent, dont des sonorités à la ABBA avec de la personnalité et intégralement chanté en français", rapporte la presse nationale.