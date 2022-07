Concours "Embellissement des collèges" : Les élèves de Plateau Goyaves remportent le premier prix

Une saison 7 qui a tenu ses promesses. Le concours d’embellissement des collèges a une fois de plus fédérer les élèves et les équipes éducatives autour d’un beau projet : celui de verdir, d’embellir et de mettre des couleurs à l’intérieur de leurs établissements dans le respect des principes de développement durable. Le tout, parsemé d’essences précieuses et endémiques de La Réunion, c’est la recette gagnante du collège Joseph Suacot de la Petite Ile qui remporte le 1er Prix du concours.



Des cris de joie dans le Jardin de l’Etat le vendredi 24 juin pour la remise des prix du concours d’embellissement des collèges organisé par le Département de La Réunion. Sur les 20 collèges de l’île qui se sont inscrits au concours pour l’année scolaire 2021-2022, 5 établissements lauréats ont été récompensés. Une restitution de chaque chantier d’embellissement réalisé a permis de mesurer le travail accompli par les apprentis jardiniers tout au long de l’année.



Sabrina Tionohoué, conseillère Départementale en charge de l’Éducation s’est adressée à tous les participants : « Vous avez su sublimer le cadre de vie de votre établissement en y introduisant la Nature. Votre participation passionnée à ce concours d’embellissement fait de chacune et chacun de vous de vrais paysagistes. De vrais artistes dans cette nature que nous connaissons fragile ».



Le concours a été organisé 4 catégories : cour, jardin, hall et façade. Il s’agissait pour les jeunes de mettre en valeur leur établissement, à travers des aménagements et d’agencement de la partie végétale, ou encore de l’utilisation de matériaux comme le bois de goyavier. Autres critères pris en considération par le jury : l’entretien des fleurs et des plantes ; l’harmonie des couleurs ; l’esthétique ; l’originalité des agencements et le respect des ressources notamment de l’eau ou encore avec l’utilisation de compost. Pour les guider dans cette démarche, des partenaires comme le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) ont permis que des paysagistes interviennent dans les établissements.



Le Jardin Botanique de Mascarin a contribué à la valorisation pédagogique des projets en allant à la (re)découverte des secrets du jardin créole. Le Jardin de l’Etat a accueilli pendant une journée les collégiens qui ont pu visiter le Muséum d’Histoire Naturelle et découvrir les différentes plantes endémiques du site. « Derrière cette opération associant étroitement les élèves et le personnel des collèges, il s’agit bien sûr de susciter l’intérêt chez les jeunes. Et ce, afin qu’ils deviennent les acteurs de l’embellissement de leur établissement et de l’amélioration de leur cadre de travail ; leur cadre de vie en somme », a ajouté Sabrina Tionohoué. Pour le Département, il s’agit de valoriser les actions menées par les collégiens en faveur de l’embellissement de leur collège, d’amener les collégiens à respecter l’environnement de leur collège, de rendre les élèves acteurs de « la vie verte » et de développer chez les élèves un intérêt particulier pour l’embellissement de leur cadre de vie.



Les lauréats



1 er Prix : Plateau Goyaves (Saint-Louis)

2ème Prix : Joseph Hubert (Saint-Joseph)

3ème Prix : Joseph Suacot (Petite Ile)

4ème Prix : Amiral Bouvet (Saint-Benoit)

5ème Prix : Emile Hugot (Saint-Denis)



Liste des collèges participants à embellissement



- Emile Hugot

- Cambuston

- Joseph Hubert

- Hubert Delisle

- Marcel Goulette

- Juliette Dodu

- Plateau Goyave

- Titan

- Henri Matisse

- Trois Mares

- L’Oasis

- Joseph Suacot

- Guy Moquet

- Bory de Saint-Vincent

- Le Ruisseau

- Raymond Verges

- Amiral Bouvet

- Pointe Des Châteaux

- Beausejour

- Mahé de Labourdonnais