Concours "Écrits pour la Fraternité" : Deux classes de l’école Les Jacques de St-Joseph distinguées

Le concours Ecrits pour le FRATERNITE, organisé chaque année, depuis 1991, par la LDH, convie les élèves à exercer leur réflexion et leur créativité sur des sujet d’actualité (Voir le dossier de presse joint).



Les lauréats réunionnais du palmarès national sont :



- Le 1er prix ex aequo est attribué aux élèves de la classe de CM1 de Mme Christine LEBON pour leur œuvre collective « Dans le cœur » (catégorie CE2/CM1/CM2)



- Le 2ème prix ex aequo est attribué aux élèves de la classe de CE 1 de Mme Isabelle ROURE pour leur œuvre collective « Faisons la paix dans le monde » (catégorie grandes sections CP/CE1)