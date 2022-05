Revenir à la Rubrique SAINT PIERRE Concours Culinaire "Carri Coq la Cour" au feu de bois

La cuisine est connue pour rassembler, tisser des liens. C’est donc autour d’un concours culinaire que le rendez-vous est donné ce dimanche 22 mai 2022 aux Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois.

Pour les plus gourmands, une dégustation de mets et jus lontan sera proposée et pour les plus curieux une initiation au tressage de vacoas est prévue. Tout un programme qui garantit une journée conviviale organisée par Mouvement Associatif Terre Rouge les Hauts en collaboration avec la maison des associations et le tissu associatif du quartier de Grands-Bois.



Au programme : 8H30 : Présentation des candidats et membres du jury - Dégustations mets et jus lontan

9h : Début du Concours « carri Coq la Cour »

Initiation de tressage vacoas – jeux lontan - Dégustation de rougail pistache - grains jacques - Conte et sirandan, artistes peintres

Initiation de tressage vacoas – jeux lontan - Dégustation de rougail pistache - grains jacques - Conte et sirandan, artistes peintres 11h30 : Dégustation Carri Coq

racines Créoles Lontan

racines Créoles Lontan 12h : Remise des lots par les membres du jury – Maloya zazou Avec la participation de : Chambre Agriculture Réunion - Ass Pecheurs Golets – Ass Grands Bois – PMC – Fruits et Legumes lontan- Ass Producteurs et fermiers du sud – Ass Loker Grands Bois – Ass Zétwal Dann Zié – Ass Artist’fusion fon cœur – Mairie Annexe Boissy – Mairie Annexe Grands Bois – Famille Rocheville Pour les plus gourmands, une dégustation de mets et jus lontan sera proposée et pour les plus curieux une initiation au tressage de vacoas est prévue. Tout un programme qui garantit une journée conviviale organisée par Mouvement Associatif Terre Rouge les Hauts en collaboration avec la maison des associations et le tissu associatif du quartier de Grands-Bois.Au programme :Avec la participation de : Chambre Agriculture Réunion - Ass Pecheurs Golets – Ass Grands Bois – PMC – Fruits et Legumes lontan- Ass Producteurs et fermiers du sud – Ass Loker Grands Bois – Ass Zétwal Dann Zié – Ass Artist’fusion fon cœur – Mairie Annexe Boissy – Mairie Annexe Grands Bois – Famille Rocheville





Dans la même rubrique : < > Rallye national du sud sauvage - fermeture route "Piton des Goyaves" AKOZPA