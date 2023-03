A la Une . Concerts à Bras Panon : Des stars, des fans et des stupéfiants

La commune de Bras Panon accueillait deux concerts en ce week end du 11 et 12 mars. Si tout s'est très bien passé côté festivités, les forces de l'ordre étaient vigilantes sur les contrôles à l'entrée des visiteurs. De nombreuses infractions ont été constatées et verbalisées. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 13 Mars 2023 à 11:24

Les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoit étaient, eux aussi, présents pour les deux concerts de ce samedi 11 et ce dimanche 12 mars à Bras Panon afin d'effectuer des contrôles et sécuriser le site. Un effectif de 37 militaires était déployé sur site pour ces rassemblements.



Avant d'acclamer les chanteurs qui se produisaient sur scène, les fans ont dû se soumettre aux contrôles d'usage mis en place par les gendarmes. Pour ce faire, les militaires avaient, eux aussi, fait le déplacement avec leur mascotte : le chien spécialisé en recherche de stupéfiants.



Sur les deux journées de concert, ce ne sont pas moins de 39 infractions aux stupéfiants qui ont été relevées grâce au flair du chien. Comme le prévoit la loi en vigueur, alors qu'il s'agissait de faibles quantités, des amendes forfaitaires ont été dressées.