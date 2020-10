Rubrique sponsorisée Concertations publiques: quand les Réunionnais donnent leur avis !

Sécurisation du seul itinéraire d'accès entre Les Aloès et Îlet Alcide sur la route de Cilaos, solutions pour résoudre les difficultés de circulation constatées quotidiennement du côté du giratoire des Plaines ou encore le prolongement de l'axe mixte à Saint-Paul... Des projets* sur lesquels les Réunionnais peuvent se prononcer : c'est le moment de prendre part à ces concertations publiques !

Route de Cilaos ( RN5) : Du 15 octobre au 15 décembre

La RN1005, réalisée en urgence pour le rétablissement de la circulation vers le cirque de Cilaos, reste soumise à un risque d’inondation et à des risques géologiques forts suite à la disparition d’un tronçon de la RN5 début 2018, d’où la nécessité d’engager des études pour la pérennisation et la sécurisation du seul itinéraire d'accès entre Les Aloès et Îlet Alcide via Îlet Furcy.

La seconde phase de concertation est prévue du 15 octobre au 15 décembre 2020 (la première phase de concertation publique s’est tenue du 11 juin au 12 juillet 2019).

Elle permettra de débattre à nouveau de l'opportunité du projet, de ses objectifs, des variantes étudiées, des enjeux économiques, environnementaux et paysagers qui s’y attachent et enfin de la modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saint Louis.



RN2 à Saint-Benoît : du 6 novembre au 20 décembre

L'objectif de ce projet est d'apporter une solution de mobilité multimodale pour répondre aux difficultés de circulation constatées quotidiennement (entre l’échangeur de Bourbier et le giratoire des Plaines sur la RN2).

Compte-tenu de l’importance de ce projet, la Commission Permanente de la Région du 7 mai 2020 a décidé d’organiser une concertation préalable unique et volontaire avec garant, au titre du code de l’environnement.

La concertation préalable se déroulera du 6 novembre au 20 décembre 2020.

Prolongement de l'axe mixte à Saint- Paul : du 9 novembre au 18 décembre

Le projet de prolongement de l’axe mixte à Saint-Paul concerne trois sections :

➜ Section « Cambaie » : depuis le futur Parc Oméga au futur ouvrage de surverse de la ravine La Plaine.

➜ Section « Savanna » : futur ouvrage de surverse de la ravine La Plaine à l’échangeur de Savanna.

➜ Section « Cornu » : depuis la Rivière des Galets au futur Parc Oméga.

La concertation préalable se déroulera du 9 novembre au 18 décembre 2020.

