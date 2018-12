<<< RETOUR La Réunion Positive

Concertation publique sur la liaison Bel Air / La Palissade

Donnez nous votre avis ! du 14 novembre au 14 décembre 2018



Le projet de "Liaison Bel Air / La Palissade", porté par la Région Réunion sur la Commune de St-Louis, vise à créer une nouvelle liaison entre l’échangeur de Bel Air (RN1), l’entrée de ville Est de St-Louis (RN1c), jusqu’au droit du giratoire de la Palissade (RN5). Dans une vision à très long terme, il a aussi été étudié l’opportunité de prolonger cette liaison jusqu’à l’entrée vers le Bras de Cilaos (RN5 en sortie du quartier de la Rivière).



Le projet a pour objectif de permettre un contournement du centre-ville de Saint-Louis et de la Rivière, d’assurer une continuité du réseau routier national et d’améliorer les conditions de circulation dans ce secteur.

La concertation publique, menée par la Région, doit permettre d’informer le public de la teneur du projet, de ses variantes et de ses enjeux.



Cette phase de concertation offre à la Région Réunion, l’occasion d’écouter, dialoguer, de prendre en compte les remarques et les suggestions de l’opinion publique afin de mettre en œuvre un projet compris et accepté du plus grand nombre.



Cette concertation publique se déroulera selon les étapes clés suivantes :

Permanences / Expo / Lieu d’expression

du 14 nov. au 14 déc. 2018

Lieux d’exposition et de réception de l’avis du public dans les mairies de St Louis et de la Rivière (aux horaires des mairies)

2 Réunions publiques avec présence d’élus et des services :

les lundi 19 nov. et 10 déc. 2018 à 17h00

à la salle Moulin Maïs dans le quartier du Bois de Nèfles Coco.

2 demi-journées de permanence technique :

le 27 nov. 2018 en mairie de St Louis, de 8h à 12h.

puis le 04 déc. 2018 en Mairie de la Rivière, de 8h à 12h.



Le public peut durant cette période de concertation publique, consulter le dossier et donner son avis :

sur le site internet de la Région Réunion dédié à cette concertation. Donnez votre avis en ligne Formulaire en ligne disponible du 14 novembre au 14 décembre 2018 :

Cliquez-ici

dans les Mairies de St Louis et de la Rivière. Le public pourra émettre leur avis dans les registres qui seront prévus à cet effet.

