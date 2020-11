Rubrique sponsorisée Concertation publique sur la ZAC Cambaie-Omega

​Concertation Cambaie-Oméga du 9 novembre au 18 décembre 2020 Par TCO - Publié le Lundi 16 Novembre 2020 à 12:51 | Lu 240 fois

Le projet de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Cambaie-Oméga est un projet de création d’un Écoquartier situé à Saint-Paul, sur la Plaine de Cambaie. Du 9 novembre au 18 décembre 2020, une concertation est organisée par le TCO pour vous permettre de donner votre avis et de participer à l’élaboration de ce projet !











L’écoquartier Cambaie-Oméga, kosa i lé ?



- Un périmètre d’environ 76 ha pour la constitution d’un nouveau quartier en coeur d’agglomération, inscrit dans la démarche Ecocité



- Un quartier mixte comprenant de nouveaux logements diversifiés, un pôle d’activités tertiaires et artisanales, des services de proximité, une nouvelle école, une Plaine des loisirs et des sports autour du stade Paul Julius Bénard et du Ciné Cambaie, un grand parc intégrant de l’agriculture urbaine et des équipements pour toute la famille et pour tous les âges.



- Une desserte en transports en commun efficace.



- Une démarche responsable sur le plan environnemental : constructions bioclimatiques, recyclage des eaux usées, développement des énergies renouvelables, espaces verts,...



Comment participer à la concertation ?



Questionnaire en ligne

Simple et rapide, participez en ligne, grâce au



Contribution libre par mail

Je dépose une contribution (avis, question, proposition) à courrier@tco.re , avec pour objet « Concertation préalable Écoquartier Cambaie-Oméga »



Par courrier

À adresser à M. Le Président du TCO, 1 Rue Eliard Laude, BP 50049-97822 Le Port Cedex, avec pour objet « Concertation préalable Écoquartier Cambaie-Oméga »



Au siège du TCO ou à la mairie de Saint-Paul

pour consulter le dossier de la concertation et déposer une contribution dans les registres (Siège du TCO – 1 Rue Eliard Laude, Le Port / Mairie de Saint-Paul, Pôle Aménagement - 1 rue Evariste de Parny Saint-Paul ) Simple et rapide, participez en ligne, grâce au questionnaire concertation préalable Écoquartier Cambaie-Oméga Je dépose une contribution (avis, question, proposition) à courrier@tco.re , avec pour objet « Concertation préalable Écoquartier Cambaie-Oméga »À adresser à M. Le Président du TCO, 1 Rue Eliard Laude, BP 50049-97822 Le Port Cedex, avec pour objet « Concertation préalable Écoquartier Cambaie-Oméga »pour consulter le dossier de la concertation et déposer une contribution dans les registres (Siège du TCO – 1 Rue Eliard Laude, Le Port / Mairie de Saint-Paul, Pôle Aménagement - 1 rue Evariste de Parny Saint-Paul )

Les rendez-vous de la concertation

Les rendez-vous de la concertation



12 novembre 2020

Jeudi 12 novembre 2020, à 17h au Ciné Cambaie : réunion publique de lancement de la concertation, en présence des élus et de l’équipe projet. Entrée libre sans inscription dans la limite des places disponibles.



21 novembre 2020

Samedi 21 novembre 2020 à 8h30 : pour mieux comprendre le projet, le TCO vous propose une balade découverte à vélo du site.

Je m'inscris



16 décembre 2020

Mercredi 16 décembre 2020, à 17h (Salle communiquée ultérieurement) : réunion publique de premier bilan de la concertation. Entrée libre sans inscription dans la limite des places disponibles Jeudi 12 novembre 2020, à 17h au Ciné Cambaie : réunion publique de lancement de la concertation, en présence des élus et de l’équipe projet. Entrée libre sans inscription dans la limite des places disponibles.Samedi 21 novembre 2020 à 8h30 : pour mieux comprendre le projet, le TCO vous propose une balade découverte à vélo du site.Mercredi 16 décembre 2020, à 17h (Salle communiquée ultérieurement) : réunion publique de premier bilan de la concertation. Entrée libre sans inscription dans la limite des places disponibles

La tournée du stand d'information

Durant toute la concertation, nos équipes viennent à votre rencontre pour vous présenter le projet.Retrouvez le stand d’information aux dates suivantes (les lieux et dates sont susceptibles d’être modifiés)



Jardin de la Mairie de Saint-Paul

Le mercredi 18 novembre (horaires communiqués ultérieurement), le mardi 1 décembre (de 10h à 14h), le mercredi 2 décembre (horaires communiqués ultérieurement) et le mardi 15 décembre (de 13h à 17h).



Marché forain de Saint-Paul

les vendredis 20 et 27 novembre, et les vendredis 4, 11 et 18 décembre



Stade Paul Julius Bénard

Samedi 21 novembre (de 8h à 12h), mercredi 25 novembre (de 13h à 17h) et le mercredi 16 décembre (horaires communiqués ultérieurement)



Sentier du littoral / Cocoteraie

Le samedi 5 décembre (horaires communiqués ultérieurement) et le samedi 12 décembre (de 9h à 13h)



Zone commerciale de Savanna

Le samedi 28 novembre et le vendredi 11 décembre (horaires communiqués ultérieurement)



C’est le moment de donner votre avis sur le projet d’aménagement, les équipements et services souhaités, les attentes en matière de logements, les déplacements, la présence de la nature en ville, les futurs espaces publics, la place du développement économique,…





JE PARTICIPE EN LIGNE





Les documents de la concertation Participez et donnez votre avisC’est le moment de donner votre avis sur le projet d’aménagement, les équipements et services souhaités, les attentes en matière de logements, les déplacements, la présence de la nature en ville, les futurs espaces publics, la place du développement économique,…





Publicité Publicité