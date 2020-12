Revenir à la Rubrique TCO Concertation publique | Renouvellement des A.O.T. relatif aux commerces du port de Saint-Gilles les Bains





Afin de mieux cerner les besoins des futurs titulaires des A.O.T., le TCO organise des séances de concertation publique ouverte à toutes les personnes ou sociétés souhaitant se positionner lors de cette mise en concurrence. Ces séances auront lieu à la mairie annexe de Saint-Gilles-les-Bains, 11 rue de la plage.



Deux ateliers pour exprimer vos attentes et besoins

Afin de permettre un recueil qualitatif de vos attentes et besoins et d’augmenter les temps d’échanges, la concertation se décline sous la forme de deux ateliers :

Un atelier en sous-groupe

Deux séances sont programmées. Vous pouvez participer à l’une ou l’autre selon vos disponibilités, à savoir : le lundi 14 décembre 2020 de 16h à 18h

le mercredi 16 décembre 2020 de 17h à 19h

Un atelier final en plénière le jeudi 17 décembre 2020 de 17h à 18h Votre participation aux deux ateliers (sous-groupe et final) est importante pour garantir la qualité de la concertation.



Procédures à suivre pour y participer

Afin de faciliter l’organisation des ateliers en sous-groupe et d’équilibrer le nombre de participants, nous vous prions de bien vouloir nous communiquer au plus vite vos disponibilités en remplissant le Doodle ► Cliquez sur ce



Dans le cas où vous ne seriez disponible à aucune des deux séances de travail en sous-groupe (lundi et mercredi), veuillez nous en informer en envoyant un mail à l’adresse

Infos pratiques

Certaines activités pourront nécessiter l’utilisation d’un smartphone.



