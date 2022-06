Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Concertation préalable : une réunion publique organisée à Saint-Paul Une réunion publique de concertation liée au projet de modification du Plan Local d’Urbanisme sur le secteur Cambaie-Oméga se tiendra le mercredi 15 juin 2022 à 16h30 en salle du Conseil Municipal de Saint-Paul.

Cette concertation préalable se déroulera du 15 juin au 15 juillet. Pour rappel, la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Cambaie-Oméga a été créée par la communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest (TCO) le 22 novembre 2021.

Cette opération d’aménagement inscrite dans la démarche Ecocité nécessite pour sa réalisation une modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) afin d’ouvrir à l’urbanisation une partie de la zone AU1st et de la zone AU1est de Cambaie.

Par délibération du Conseil Municipal du 25 mai 2022 et en application des articles L.103-2 et suivants du Code de l’Urbanisme, le Ville de Saint-Paul soumet le projet de modification du PLU à une concertation préalable.

Celle-ci vise à partager avec les habitants les enjeux du projet et recueillir les avis ou remarques du public afin de l’adapter ou de l’enrichir.

La concertation préalable se déroulera du 15 juin au 15 juillet 2022, selon les modalités suivantes :

Les modalités de la concertation proposées sont les suivantes :

1/ Un dossier de concertation présentant le projet de modification du PLU sera mis à la disposition du public sur le site internet de la Ville de Saint-Paul et à la Mairie de Saint-Paul dans les locaux de la Direction Aménagement, Logement et Urbanisme (DALU) / service Planification et Observatoire (PLO), situé 12 rue Labourdonnais (derrière la mairie centrale), pendant les heures habituelles d’ouverture au public (du lundi au jeudi de 8h à 16h, et le vendredi de 8h à 15h) ;

2/ Une réunion publique de concertation sur le projet aura lieu le mercredi 15 juin à 16h30 en salle du Conseil Municipal de Saint-Paul

3/ Une insertion dans la presse locale

4/ Les avis et observations sur le projet de modification pourront être transmis :

Dans le registre papier mis à disposition à la Direction Aménagement, Logement et Urbanisme (DALU) / service Planification et Observatoire (PLO), 12 rue Labourdonnais (derrière la mairie centrale), pendant les heures habituelles d’ouverture au public (du lundi au jeudi de 8h à 16h, et le vendredi de 8h à 15h) ;

Par courrier adressé à Monsieur le Maire de Saint-Paul, Place du Général de Gaulle, CS 51015, 97864 Saint-Paul Cedex, avec pour objet : « Concertation – Modification du PLU de Saint-Paul Cambaie-Oméga » ;

Par courriel, à l’adresse suivante : plo@mairie-saintpaul.fr, avec pour objet « Concertation – Modification du PLU de Saint-Paul Cambaie-Oméga ». Ces observations seront enregistrées et conservées à la Mairie de Saint-Paul.

A l’issue de cette mise à disposition, le Maire en présentera le bilan devant le conseil municipal, qui en délibèrera et adoptera le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération.







Dans la même rubrique : < > Les marmay de Grande Fontaine montent sur la scène de Léspas Centres de loisirs vacances de juillet/août : Les inscriptions démarrent le 27 juin !