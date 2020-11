Concertation préalable : Prolongement de l’Axe Mixte - Saint-Paul

- Améliorer le réseau existant via la création d’une liaison directe entre le centre-ville de Saint-Paul et le centre-ville du Port permettant d’offrir une véritable alternative à la RN1, d’améliorer le fonctionnement des échangeurs de Cambaie et Savanna mais aussi de garantir une accessibilité permanente du quartier Jacquot et de la zone d’activités de Cambaie ;

- Développer les mobilités alternatives via :

* l’amélioration de l’offre de transports en commun à travers la création de voies de TCSP permettant des gains de temps à l’usager mais aussi à travers une restructuration et une mutualisation des lignes Car Jaune et Kar’Ouest,

* l’aménagement d’espaces dédiés aux modes doux (piétons et vélo) ;

* une intermodalité renforcée à travers la création d’un pôle d’échanges multimodal et d’un parking-relais

- Adapter les aménagements à la vie urbaine (aménagement partagé et adapté aux différents usages s’inscrivant dans les objectifs de l’Ecocité)

- Recalibrer la Ravine La Plaine :

* Limiter les risques d’inondations du quartier Jacquot

* Nouvel aménagement de la ravine pour se réapproprier un espace végétal en cœur de ville

* Radier existant réaménagé en une passerelle piétonne et vélo



UN AMENAGEMENT S’INSCRIVANT DANS SON ENVIRONNEMENT

- Un boulevard apaisé avec une limitation des nuisances

- Le végétal au cœur du projet pour une ville tropicale et écologique

- L’intégration au mieux de la Ravine La Plaine au sein du projet

- Des mesures de protection des espèces endémiques sur la zone