Concertation citoyenne de l'ancien : Centre Artisanal du Bois à Saint-Louis

Le haut-lieu du savoir-faire artisanal de La Réunion. L’ancien centre artisanal du bois a été le haut lieu du savoir-faire artisanal de La Réunion, notamment dans le domaine de l’ébénisterie dont le berceau est à la Rivière. Il représente dans la mémoire collective, la fierté rivièroise et la richesse d’un patrimoine laissé à l’abandon avec des bâtiments en désuétude.



Aujourd’hui la CIVIS et la commune de Saint-Louis souhaitent faire émerger sur ce site un programme d’opérations regroupant des fonctions économique, touristique et culturelle tout en participant à l’amélioration du cadre de vie du quartier. Tout en prenant appui sur l’histoire du site, l’enjeu des travaux à venir sera de montrer le nouveau visage de la Rivière et d’y impulser une nouvelle dynamique. Aussi les grandes dimensions actuellement projetées sont les suivantes :



• Une dimension économique permettant la création de nouvelles activités et d’étoffer l’offre en direction des porteurs de projets.

• Une dimension touristique de par, à la fois, son emplacement privilégié sur la RN5 montant à Cilaos, mais également au regard de la richesse patrimoniale qui entoure le site.

• Une dimension culturelle et de cadre de vie permettant d’avoir un espace de vie, de respiration et d’expression dans le quartier, favorisant ainsi l’épanouissement humain.



Ainsi, une concertation citoyenne aura lieu ce samedi 11 décembre 2021 à l’ancien centre artisanal du bois de 9h à 12h. Les habitants pourront faire part de leurs avis et idées sur la reconversion de ce site. La concertation se poursuivra sur le site internet de la CIVIS, www.civis.re, pendant une durée d’un mois.



Ce travail collaboratif traduit l’ambition commune de la CIVIS et de la commune de Saint-Louis de créer un véritable lieu de vie afin de redynamiser la Rivière et l’ensemble de la ville .