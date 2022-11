Concertation Ecocité, rencontre avec les représentants de cultes à la Réunion

C’est la première fois à la Réunion que des représentants religieux sont invités à participer à l’élaboration d’un projet d’aménagement. Cette volonté de rassembler pour bâtir une ville durable, innovante et réunionnaise a objectif de recenser les besoins de chacun, et d’identifier le foncier disponible pour les lieux de culte au projet « Ecocité ».



L’enjeu de cette concertation est d’allier modernité et tradition.



Pour Emmanuel Séraphin, président du GIP Ecocité « L’Ecocité a pour objectif de faire émerger une ville respectueuse des hommes, de la Nature, de notre art de vivre et de la culture réunionnaise. Le multi culturel est le symbole du vivre ensemble à La Réunion, c’est pourquoi les pratiques liées aux différents cultes doivent être abordées dans la réflexion autour de la création d’une nouvelle ville. Les lieux de cultes et de rencontres sont la matérialisation de la cohésion sociale. »



Parmi les invités : Monseigneur Gilbert AUBRY, Evêque de La Réunion, Daniel MINIENPOULLE, Président du Groupe de Dialogue Inter-Religieux, Jean-Luc AMARAVADY, Président de la Fédération Tamoule de l’océan Indien et Daniel THIAW WING KAI, Président de la Fédération des Associations Chinoises de La Réunion.









Pendant cette phase de concertation, plusieurs idées ont été évoquées comme la construction d’une plateforme commune aux obédiences de l’île, de salles de veillée funéraire ou encore d’un centre cultuel et culturel…











Au terme de cette rencontre, les représentants des lieux de cultes de La Réunion ont décidé de se revoir pour apporter leur pierre à l’édifice et contribuer eux aussi au projet Ecocité.