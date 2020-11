Concertation Cambaie-Oméga : 1er rendez-vous ce jeudi 12 novembre

L’Écoquartier Cambaie-Oméga, kosa i lé ? Un périmètre d’environ 76 ha pour la constitution d’un nouveau quartier en coeur d’agglomération, inscrit dans la démarche Écocité



Un quartier mixte comprenant de nouveaux logements diversifiés, un pôle d’activités tertiaires et artisanales, des services de proximité, une nouvelle école, une Plaine des loisirs et des sports autour du stade Paul-Julius-Bénard et du Ciné Cambaie, un grand parc intégrant de l’agriculture urbaine et des équipements pour toute la famille et pour tous les âges.