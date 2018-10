Jacques Detan est un sorcier, il nous a emmenés le samedi 27 octobre, de l’Eglise de la Châtoire où l’ensemble Villancico donnait son avant dernier concert, sur une planète, hors du temps et entièrement dédié à la…Musique.



Parce que, j’ai été, nous avons été, durant presque deux heures, totalement ensorcelés, transportés dans un univers d’une harmonie, d’un entrain, d’une chaleur…solaire.



Je sais, l’amour est aveugle dit-on, et moi, j’aime la Gitane, la Belle Villancico.



Cependant, je peux ici affirmer, que loin de toute cécité, ce programme consacré à Sainte Cécile, excusez du peu, Purcell et Haendel, m’a grand ouvert les yeux et les oreilles, mieux il a parlé à mon cœur. Et j’ai voyagé dans la voie lactée, parmi les myriades d’étoiles, transformées en un immense chœur céleste, amical, chaleureux, vivant, vibrant. Oui, ces musiques, ces voix, la qualité intelligente des dialogues entre les voix et les instruments, m’ont fait comprendre que j’avais quitté notre planète. J’étais devenu…éponge musicale galactique.



Mes amis de Villancico, chœur, solistes et musiciens confondus qui étaient du voyage, m’ont paru parfaitement, eux aussi ensorcelés, par une direction d’une précision cosmique et d’une invention qui, si elle n’est pas diabolique, doit sa fantaisie, sa justesse et son émotion, à sa…folie.



Je parle de folie, surtout à cause d’un rythme de valse, qui a fait s’envoler les voix qui fuguaient avec une maestria et un enthousiasme contagieux. D’ailleurs, les solistes sûrement contaminés par la température sont, eux aussi, montés au ciel et devenus par la magie de leurs talents, les Héraults annonçant la consécration de Sainte Cécile, patronne des musiciens.



Merci à vous tous pour ce Concert hors du commun, pour ce voyage intersidéral qui nous a emmenés très loin dans les pays merveilleux de la musique.