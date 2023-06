Rubrique sponsorisée Concert des ateliers municipaux de pratique musicale : nos jeunes ont du talent !

Par Ville de Saint-Paul - Publié le Samedi 24 Juin 2023 à 12:12

Ce jeudi 22 juin, les ateliers municipaux de pratique musicale ont offert un spectacle captivant à l’occasion de leur concert annuel. Les spectateurs et parents d’élèves ont été transportés par un concerto de piano et par les voix harmonieuses de la chorale. Il est indéniable que nos jeunes artistes regorgent de talent et méritent des applaudissements chaleureux.

Ce concert tant attendu a marqué le point culminant d’une année de travail intense au sein des ateliers municipaux. Monter sur scène demande du courage, et nos élèves ont relevé ce défi avec brio. Ce concert représente bien plus qu’une simple représentation musicale : il constitue une plateforme pour exprimer leur créativité et un lieu d’apprentissage et d’épanouissement personnel. Les progrès accomplis par nos jeunes artistes au fil du temps sont véritablement inspirants.

En encourageant nos jeunes à s’impliquer dans la pratique musicale, nous les aidons à développer des compétences précieuses telles que la discipline, la persévérance et la confiance en soi. La musique leur offre également une forme d’expression unique qui contribue à leur épanouissement émotionnel et intellectuel.

Félicitations à tous les participants de ce concert des ateliers municipaux de pratique musicale, un bonheur à entendre. La Ville de Saint-Paul applaudit ces jeunes remplis de détermination et de talents. Il n’y a pas meilleure récompense pour tous les partenaires impliqués que de voir l’épanouissement et les évolutions de ces musiciens en herbe.