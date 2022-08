Culture Concert de Ninho : Il n'y aura pas de billetterie sur place

Le chanteur Ninho sera bientôt à La Réunion. Il sera sur la scène du Kartel Urban Live, le samedi 13 août à l'Expobat Saint-Paul. Mais le Kartel Prod annonce que tous les billets doivent être achetés avant l'événement. Pour respecter la jauge autorisée, les places sont limitées et ne seront pas vendues sur place ! Par Baradi Siva - Publié le Mardi 9 Août 2022 à 17:04





Le Kartel Prod explique devoir respecter les jauges de capacité de l'Expobat Saint-Paul et que les places sont donc limitées, il n'en restaient qu'environ 800 ce matin.



