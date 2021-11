A la Une . Concert de M. Pokora annulé : SHM Events n’obtiendra pas un centime de Bras-Panon

L’annonce de la venue de Matt Pokora pour clôturer la foire agricole de Bras-Panon en 2020 avait débouché sur une polémique, en plein milieu des élections municipales. À tel point que la société de production de l’artiste avait décidé d’annuler le déplacement. Le mois dernier, la société SHM Events, organisatrice du concert, réclamait plus de 150 000 € à la mairie. Des demandes rejetées par le tribunal administratif. Par Stéphane Pierrard - Publié le Jeudi 4 Novembre 2021 à 16:17

La foire agricole 2020 de Bras-Panon devait se terminer en apothéose. Un artiste populaire était attendu sur notre île pour un concert d’une heure et vingt minutes. Organisée par la société SHM Events, la prestation devait accueillir Mickaël Pouvin en première partie, la victime collatérale. Seulement, le coût du concert à 152.000 € paru dans la presse avait vite transformé cette apothéose en une polémique médiatique et politique. Le coût de la prestation du chanteur aux 3.648.000 de disques vendus était censé être deux fois moins onéreux sur l’île sœur, où il était attendu pour un autre concert dans le cadre de sa tournée "Pyramide Tour".



Le député de la 5e circonscription, Jean-Hugues Ratenon, était monté au créneau, indiquant sa volonté de porter plainte auprès du parquet de Saint-Denis. "Au nom du respect de l’argent public, je maintiens plus que jamais ma plainte puisqu’il apparaît bien qu’il y a anguille sous roche", déclarait l'élu dans un communiqué de presse en février 2020.



"Préserver l'image de l'artiste"

Le contrat conclu était "conforme au prix du marché, compte tenu du coût de production d’un spectacle d’un artiste de cette notoriété, dans le cadre d’une tournée à guichets et Zénith complets, en formation lourde, comprenant artistes, danseurs, musiciens, techniciens, etc.", avait justifié la société SHM Events.

La polémique prenant de l’ampleur et par “souci de préserver l’image de l’artiste", Arachnée Production, producteur de l’artiste, avait pris une décision radicale. "Il a été décidé d’annuler purement et simplement ledit concert”, indiquait la société de production dans un mail daté du 26 février 2020.



150 000 € réclamés à la mairie



S’estimant lésée, SHM Events a donc saisi la justice, réclamant près de 150 000 €, dont 74.799€ en raison des titres exécutoires. Lors d’une audience publique, le 9 septembre dernier, le tribunal administratif s'était penché sur le dossier. Dans un calme olympien, loin d’une ambiance survoltée habituelle d’un concert, aucune des parties - la société comme la mairie étaient absentes à l’audience - , n’avait exposé ses arguments. Madame le rapporteur public avait donc présenté ses conclusions, rappelant que la saisine du tribunal administratif pour ce genre de litiges était “rarissime” et qualifiant les écritures des deux parties de “touffues”.



La prestation de Mickaël Pouvin était associée à celle de Matt Pokora. En cas d'annulation de l’un des artistes, ni la prestation de l’ancien juré de The Voice ni celle du chanteur réunionnais ne pouvaient se tenir. Pour la magistrate, il incombait de déterminer quelle partie est à l’origine de l’annulation du concert. En l'occurence, il ne s’agit ni de la mairie ni de la société SHM Events. La responsabilité d'annuler la venue de l'artiste incombe au producteur de l'artiste, Arachnée Production.



Dans ses écritures, Madame le rapporteur public avait donc conclu au rejet des requêtes de la société SHM Events. Le tribunal administratif s’était donné un mois de réflexion pour étudier les arguments des différentes parties. La décision a été rendue à la fin du mois d’octobre. Les requêtes de la société SHM Events ont été rejetées. La mairie de Bras-Panon ne devra pas verser le moindre euro à la société requérante qui est libre de faire appel.



En définitive, le show de l’artiste en vogue chez les jeunes n’aurait jamais pu se dérouler. En mai 2020, la France comme La Réunion, en raison de la pandémie de Covid-19, était toujours confinée.