A la Une ... Concert de M'Pokora annulé: "Je ne suis que la victime collatérale d’une rivalité entre des clans politiques" Sa société incriminée dans une polémique autour de la venue de M Pokora pour la Foire de Bras Panon, la directrice de SHMevents a souhaité réagir. Le montant global de 149 000 euros HT afin de proposer "une performance scénique" avec 21 personnes explique notamment le prix. Un montant "validé et signé par le DGS de la mairie", rappelle-t-elle.



Le député et candidat à Bras Panon, Jean-Hugues Ratenon a annoncé porter plainte suite aux informations diffusées dans la presse écrite.



Pour la directrice de SHMevents, "je ne suis que la victime collatérale d’une rivalité entre des clans politiques, sur fond d’élections municipales". Cette dernière envisage de porter plainte.

Quel rôle a joué SHMevents dans la vente?



SHMevents est une société spécialisée dans le management artistique, la production artistique et événementielle. M'Pokora dans le cadre de son "Pyramide Tour" et aux vues des nombreux Zéniths qui affichent complets depuis plusieurs mois, et de son succès, était une proposition pertinente et pour laquelle des premiers contacts ont été pris dès le mois de septembre 2019.



À ma connaissance, la mairie avait déjà essayé de faire venir l’artiste, sans succès jusqu’à présent. Le réseau professionnel artistique que j’ai pu me créer au cours des dernières années, et qui font la réputation de SHMevents, m’a permis de pouvoir l’obtenir, ce qui prouve le sérieux de ma société.



Que comprend le contrat? Pour quel montant ?



Par ce contrat de cession, SHMevents s’engage à fournir à la Mairie une représentation du spectacle de M'Pokora sur le champ de foire de Bras-Panon le samedi 9 mai 2020 (finalement avancé au 2 mai à la demande de la production) pour une durée de plus d’une heure de spectacle, moyennant le prix de 149 000 euros HT.



Ce montant, qui a été validé et signé par le DGS de la mairie de Bras Panon, M. Steven Bamba, en date du 4 novembre 2019, correspond au montant total du bordereau de production du spectacle.



Ce montant global comprend non seulement le prix de cession du spectacle, payé par SHMevents à la société intermédiaire, mais aussi à tous les frais de venue de l’artiste et des équipes techniques et artistiques nécessaires à son spectacle, ainsi que la marge de SHMevents, qui travaille à l’organisation de ce spectacle depuis le mois de septembre 2019 (à ce jour à pure perte).



Il était hors de question de proposer un show "au rabais" ! Les Réunionnais qui n’ont pas la chance de pouvoir se déplacer jusqu’en Métropole ou ailleurs ont aussi le droit de voir les artistes qu’ils aiment dans leurs spectacles complets ! Parce que ce show en particulier est une performance scénique ! Les fans de M'Pokora le savent bien !

Un show avec pas moins de 21 personnes, artiste, danseurs, musiciens, techniciens... pour un séjour de trois jours, ce qui explique aussi le prix.



Pourriez-vous nous préciser comment fonctionne le circuit pour ce type de prestation? Quels sont les intermédiaires?



Tout dépend des projets, mais en général, pour les artistes d’envergure, ils ont toujours leur société, qui s’assure du concours de l’artiste et qui cède le droit de représentation du spectacle, directement à l’organisateur de la manifestation ou à différents intermédiaires, le cas échéant. C’est ici le cas.



Des négociations sur le montant de la prestation ont-elles eu lieu avant la signature définitive?



Des négociations ont été menées, basées sur l’importance de l’équipe se déplaçant, impactant sur le prix global.



Le bordereau de production validé et signé initialement n’était pas détaillé, mais dans le cadre de cette polémique, le DGS s’est retourné vers ma société afin de me demander les éléments financiers détaillés. Afin d’être en total transparence et avec l’accord de Arachnée Productions, je lui ai transmis les éléments.

Quel est le montant du cachet de l’artiste? La marge de SHMevents? La marge des intermédiaires?



Comme dans tous les contrats commerciaux, il y a des clauses de confidentialité.

Le montant du cachet de l’artiste à proprement parler, m’est inconnu, puisque j’ai acheté la cession du droit de représentation du spectacle par l’intermédiaire d’une société ayant mandat de revente pour ce spectacle. En revanche, le prix de cession m’est apparu normal, compte tenu de l’actualité de l’artiste, de son succès, des salles qu’il remplit, etc.



Néanmoins, je peux vous répondre en toute transparence sur la marge de ma société, qui n’est absolument pas celle annoncée dans les différentes affirmations lues ci et là dans la presse (JIR) et par Monsieur Le Député Ratenon. Non, je n’ai pas une marge de 50% et non celle-ci n’est pas de 57 000 euros ! Loin s’en faut ! La marge de ma société SHMevents qui comprend ses frais généraux et la rémunération de ses prestations est de l’ordre de 1.2 ( soit le minimum de marge requis par une société commerciale). Cela représente à peine plus de 15%... pour 9 mois de travail acharné, qui est aujourd’hui malmené, voire réduit à néant, à cause de purs ragots !



Avez-vous été contactée par les services de la mairie dans le cadre d’une enquête interne?



J’ai été contactée par Monsieur Bamba, le DGS de la Mairie seulement après une publication, le 15 février, dans une certaine presse locale mentionnant des informations erronées… Probablement, il y avait-il là, une idée bien précise à quelques semaines du 1er tour des élections municipales ?



Un certain article de presse a titré "M' Pokora, un cachet douteux" faisant croire que le prix du bordereau total était le prix du cachet de l’artiste ! 1ere fausse information!

Puis un autre article, évoquant cette fois-ci qu’une marge de 50% était réalisée par ma société ! Bien que cela aurait était parfaitement légale, cela n’est pas le cas, et nous en sommes bien loin ! 2e fausse information !



Comment expliquer que la venue de l’artiste à Maurice ait coûté, selon les informations du JIR, 30 000 euros de moins?

Concernant l’île Maurice, le groupe étant en tournée à La Réunion avait décidé d’ajouter une date sur l’île soeur. Ma société avait été sollicitée pour cela, mais j’ai refusé, préférant me consacrer à la lourdeur d’une telle venue à La Réunion. La production est finalement passée par un autre promoteur.



Un partage des coûts aériens avait été évoqué, et ce, afin de pouvoir baisser les coûts d’approche. Monsieur Bamba, le DGS de la Mairie en était alors tenu informé, et une nouvelle réduction du bordereau de production aurait ainsi pu être réalisée au bénéfice de la Mairie. Mais tout a été remis en cause dès lors que la date à La Réunion a commencé à être au cœur de cette polémique outrageuse et sans fondement réel.



Par ailleurs, je ne connais pas le montant du cachet pour le concert à l’île Maurice. Mais en tout état de cause, celui-ci ne peut se calquer sur celui de La Réunion et à juste titre, l’économie mauricienne ne pouvant se comparer à celle de La Réunion. Au même titre que le cachet national est différent et plus élevé que celui obtenu pour La Réunion…



Avez-vous été informée de l’annulation du concert?



À ce jour, je n’ai reçu aucun courrier officiel, en bonne et due forme confirmant l’annulation par la société de production du concert de M'Pokora. Je ne peux donc confirmer cela à date. Néanmoins, la production a répondu le 27 février à une demande adressée par le DGS en date du 17 février, demandant des informations financières relatives à la cession des droits du spectacle.



En réponse, Arachnée Productions a précisé avoir été surpris par l’affaire en cours et qu’elle ne souhaitait pas que les sociétés co-productrices et encore moins leur artiste puissent en être associées, pouvant causer un important préjudice moral et d’image à l’artiste et un lourd préjudice d’image aux sociétés organisatrices ; et a de ce fait évoqué une annulation. À aucun moment une annulation ne serait du fait d’un quelconque problème de contrat ou de montant, mais bien de la polémique médiatique autour de la venue de l’artiste.



C’est la façon dont ma société est incriminée et dont notre nom et notre réputation sont salis, qui m’a poussée à réagir, alors que je ne suis que la victime collatérale d’une rivalité entre des clans politiques, sur fond d’élections municipales. Cette polémique qui n’a pas lieu d’être a causé de nombreux préjudices injustifiés ! PB Lu 452 fois







