Concert de M'Pokora : La société SHMevents dément les chiffres révélés

M’Pokora se produira le 2 mai prochain à la Foire de Bras Panon. Une prestation payée plus de 152 000 par la collectivité qui interroge, avait souligné le JIR ces derniers jours, d’autant que l’artiste aurait touché environ 60 000 euros. La société SHMevents qui a vendu la prestation se serait fait une marge de 50%.



Un coût que la société explique "conforme aux prix du marché, compte tenu du coût de production d’un spectacle d’un artiste de cette notoriété, dans le cadre d’une tournée à guichets et Zéniths complets, en formation lourde, comprenant artiste, danseurs, musiciens, techniciens, etc." La société évoque "le respect un budget précis, qui n’a rien d’exorbitant, les autres sommes mentionnées reposant sur des allégations infondées et des 'à peu près fantaisistes' ". Et d'ajouter : "la société SHMevents n’a jamais "confirmé" quelque donnée chiffrée ni communiqué quelque information que ce soit, en particulier sur ce qui est supposé être le cachet de l’artiste".



SHMevents assure également que sa "Présidente n’a même jamais rencontré le Directeur Général des Services de la Mairie de Bras Panon, M. S. BAMBA, en charge de cette manifestation à la Mairie et signataire du contrat".



Quant à la margé réalisée, "l’organisation de ce concert ne permettra pas à la société SHMevents, point s’en faut, de réaliser 'une belle marge de 50%' ", rétorque la société qui envisage de porter l’affaire devant la justice et qui indique pouvoir "aisément, s’il le faut, apporter toute justification à la justice sur le dossier de financement de ce spectacle, dans le cadre de la plainte que M. Ratenon dit porter." Nicolas Payet Lu 476 fois







