Concert de Jean Pierre Jozéfinn' & Guo Gan : Chinorun

Bien plus qu’une simple rencontre entre la Chine et La Réunion, Chinorun se fonde sur un syncrétisme musical, basé sur des esthétiques culturelles singulières réunionnaises et chinoises ainsi que sur la musique afro-américaine. Véritable "tableau musical", Chinorun présente et représente des traditions culturelles fortes de L’Île de La Réunion et de la Chine, fusionnées avec le jazz de façon alchimique."SinoRun Open JazzWorld", nom initial de la formation, a été une des affiches phares du festival de Jazz « Les Déboussolés » d’avril 2010 et 2011 des Théâtres Départementaux de La Réunion. Depuis le projet s’est brillamment exporté, et a su évoluer jusqu’à prendre son envol sous le nom que nous connaissons actuellement “ Chinorun ”.Porté par le guitariste réunionnais Jean-Pierre Jozéfinn’ et, Guo Gan, virtuose chinois du erhu (un des plus anciens instruments à cordes frottées de Chine) le groupe étonne par ses sonorités mêlant à la fois jazz, musique classique chinoise mais aussi du maloya ! Concrétisation de ce projet qui mûrit depuis quelques années déjà, la sortie d’un album courant février 2018.Spécial jour de l’an chinois à Lespas Culturel Leconte de LisleMardi 20 février 19h – Concert / Musique du mondePlus d’infos sur http://lespas.re/member/chinorun/